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сегодня, 14:33 2

До конца года в Амурской области построят 26 новых медучреждений

До конца года в Амурской области построят 26 новых медучреждений
Фото: amurobl.ru

В июне в Амурской области стартует возведение новых ФАПов. Уже заключен соответствующий контракт с подрядной организацией.

14 мая контракт был заключен с компанией ООО «ВЗМК-60», именно она будет возводить 26 новых фельшерско-акушерских пунктов на территории Приамурья. Сейчас на предприятии идет производство металлоконструкций. Планируется, что монтаж стартует в июне текущего года.

«ФАПы до конца этого года появятся в 13 районах Приамурья, в них также будут располагаться квартиры для фельдшеров. Контракт заключён на общую сумму 356 миллионов рублей», – рассказал и.о. министра строительства и архитектуры Николай Сибиряков.

Контрактом также предусмотрено благоустройство территории, монтаж септиков, фонарей, скамеек, забора. Посещение новых ФАПов будет очень доступно для маломобильных групп населения, подчеркивают в пресс-службе областного правительства. Фельдшерско-акушерские пункты оборудуют пандусами, тактильной плиткой.

Модульные фельдшерско-акушерские пункты с жилым помещением для фельдшера появятся в селах Иннокентьевке, Отважном, Ядрино (Архаринский район), Кустанаевке, Пригородном, Киселеозерке (Белогорский район), Дмитриевке, Талали, Сукромли, Новостепановке, Малой Сазанке (Свободненский район). Также ФАПы построят в Асташихе (Бурейский район), селе Умлекан (Зейский район), Чуевке (Тамбовский район), Дмитриевке (Мазановский район), Коболдо (Селемджинский район), Борисоглебке и Мухино (Октябрьский район), Верхнеблаговещенском и Игнатьево (Благовещенский район), Введеновке и Арге (Серышевский район), Новопетровке и Войково (Константиновский район), Константиноградовке и Богородском (Ивановский район).

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#здоровье #медицина #областная власть #строительство

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Комментарии
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  • Aligator z

    Aligator z
    1 час назад

    Кто ранее всё разволил - посадили????? Почти 14 лямов на модульный пункт - это же конкретное воровство..... Где прокуратура?

  • Гаврюша

    Гаврюша
    29 минут назад

    Интересно, а ближе чем Псковская область поставщика не нашлось? В области изготавливать нельзя? вот вам и 1 4 лямов выходит....

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