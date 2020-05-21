Глава амурского Роспотребнадзора назвала причины резкого роста COVID-19 в регионе

Руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова прокомментировала ситуацию с резким ростом заболевших COVID-19, зафиксированным в Амурской области 20 мая. Был выявлен рекордный прирост – 30 новых случаев.

«Мы неоднократно говорили, что эпидемический процесс развивается. Май для нашей области чрезвычайно важный период. Оценивая развитие ситуации, мы прогнозируем и, к сожалению, наши прогнозы сбываются – увеличение количества инфицированных. В мае мы уже отмечали несколько периодов подъёма заболеваемости. Когда мы наложили эту ситуацию и сделали сдвижку на 5-7 дней (это минимальный инкубационный период), то видим – эти дни как раз падают на время, когда население было более активно: было Вербное воскресение, Пасха, майские праздники. Говоря о ситуации подъёма заболеваемости вчера, сдвигаясь назад на 5-7 дней, как раз мы видим те нарушения, которые были допущены населением», – прокомментировала главный санитарный врач области.

Ольга Курганова обратила внимание на то, что один инфицированный человек, который пренебрегает предъявляемыми требованиями, может создать очень серьёзную ситуацию – заразить до 100 человек.

«Тактика работы в этом случае следующая – определяется круг контактных и по нему идёт "вычищение" контингента на вероятность инфицирования. На сегодня такой круг контактов, по которому работают, – более 800 человек. За этими людьми организовано наблюдение, их тестируют, медики смотрят за состоянием их здоровья. И дальше в течение 14 дней инкубационного периода будет ясно, как наблюдение закончится – благополучно, если выполняются требования, или с выявлением и проявлением клинических форм заболевания», – пояснила Ольга Курганова.

Руководитель регионального Роспотребнадзора отметила, что ситуация в области ухудшается, идёт развитие эпидпроцесса: «Мы достаточно долго сдерживали и принимали все необходимые меры для купирования эпидситуации. И нам это удавалось. Об этом говорит статистика. Но то, что мы сейчас наблюдаем, – к сожалению, не все амурчане выполняют требования – приводит к такой картине».

В области идёт увеличение заболевания внебольничной пневмонией (это не респираторная инфекция), которая требует длительного серьёзного лечения, приводит к занятости коек. На сегодня более 130 человек с таким диагнозом, из них у 23 болезнь протекает в тяжёлой форме.

«Наше население должно жёстко соблюдать правила. Пример вчерашнего дня: женщина приехала из региона центральной России, сообщила об этом на номер 112, рассказала, что находится по такому-то адресу, на самоизоляции. Буквально через полчаса ей позвонили медики, ещё раз напомнили, на что надо обратить внимание. Вот хорошая, правильная система. Вот тогда мы сможем управлять. Но, к сожалению, те ситуации, которые мы регистрируем в Амурской области, когда люди приезжают из других регионов, не ставят никого в известность, продолжают ходить на работу, водить детей в детские образовательные учреждения, в дежурные группы, приводят к осложнению эпидситуации.

Население должно реально понимать, что мы живём в условиях пандемии. И те мероприятия, требования, которые мы предъявляем, они жёстко должны выполняться. Если мы говорим – пользуйтесь масками в многолюдным местах, защищайте себя, – то необходимо неукоснительно это соблюдать. Мы ввели на территории области тотальный масочный режим. Мы добились, хотя это был сложный процесс, что у нас сфера оказания услуг отказывает населению в услугах, если люди не соблюдают правила. Но наряду с этим мы видим прогулки по набережной, выезд на шашлыки. А у всех этих людей есть семьи, дети – и эпидемиологическая цепочка пошла. Каждый гражданин должен понять: сейчас мы все в одной лодке. Пренебрежение всеми этими мерами чревато осложнением эпидситуации, и, как следствие, ограничительные мероприятия будут ужесточаться», – прокомментировала Ольга Курганова.

Как сообщало Амур.инфо, на 20 мая в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 30 новых случаев COVID-19. Темп прироста за сутки составил 12,1 %. Таким образом, в регионе с нарастающим итогом выявлено 277 случаев новой коронавирусной инфекции.

Из них в Благовещенске – 104 (плюс 20) случая, в Тынде – 39, в Шимановске – 32, в Белогорске – 30, в Серышевском районе (село Тавричанка – 8, село Бочкаревка – 1, село Томское – 3, поселок Серышево – 9, село Соколовка – 4) – 25 (плюс 4), в Свободном – 22 (плюс 4), в Благовещенском районе (село Владимировка – 2, село Чигири – 3) – 5 (плюс 1), в Магдагачинском районе (поселок Магдагачи) – 4, в Ивановском районе (село Крещеновка) – 4, в Прогрессе – 4, в Зее – 3, в Райчихинске – 3 (плюс 1), в Бурейском районе (поселок Талакан) – 1, в Завитинском районе (село Успеновка) – 1.

Все заболевшие выявлены в результате обследования контактных лиц, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.