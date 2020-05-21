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В Благовещенске осужден военнослужащий по контракту

В Благовещенске осужден военнослужащий по контракту
Фото: pixabay.com

В Благовещенск осудили военнослужащего по контракту. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Доказательства, собранные военным следственным отделом СКР по Благовещенскому гарнизону признаны судом достаточными для вынесения приговора старшему лейтенанту, проходящему военную службу в войсковой части, дислоцированной в селе Екатеринославка Октябрьского района.

Он управлял автомобилем в пьяном виде. 20 марта прошлого года ночью в районе дома 134 на улице 50-летия Октября в Благовещенске его задержали сотрудники ДПС. Кроме того, офицер был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения ранее. 1 апреля также в Благовещенске полицейские обнаружили его за рулем в пьяном виде, сообщает военный следственный отдел СКР по Благовещенскому гарнизону.

Решением Благовещенского гарнизонного военного суда военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на срок 2 с половиной года.

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#военные #суды

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