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У дальневосточных регионов спросили, как дела с ипотекой под 2 %

У дальневосточных регионов спросили, как дела с ипотекой под 2 %

В Забайкальском крае строительство жилья по программе «Дальневосточная ипотека» откладывается из-за нехватки рабочей силы, в Амурской области подписаны 11 соглашений с застройщиками. Информацию озвучили на заседании рабочей группы по реализации дальневосточной ипотеки. Оно прошло под председательством министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Козлова в онлайн-формате.

В совещании приняли участие представители 5 субъектов – Якутии, Забайкальского края, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, а также руководитель Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, представители банка Дом.РФ и Сбербанка.

На дистанционной встрече обсудили вопросы информирования населения о дальневосточной ипотеке, заключения субъектами соглашений с застройщиками и перехода к онлайн-выдаче двухпроцентной ипотеки.

Прозвучало, что в лидерах по количеству заключенных договоров и выданных средств на приобретение жилья в рамках дальневосточной ипотеки – Приморье и Якутия (2 049 договоров и 7,5 миллиарда рублей; 2 025 договоров и 7,8 миллиарда рублей соответственно). На третьем месте Республика Бурятия – здесь заключено 918 договоров на общую сумму 2,1 миллиарда рулей.

В целом по состоянию на 14 мая 2020 года в ДФО заключено 7 506 договоров по программе, выдано средств на общую сумму свыше 26,1 миллиарда рублей. Количество поданных заявок достигло 27 тысяч.

Александр Козлов отметил, что несмотря на общее замедление экономики на фоне пандемии коронавируса, спрос на льготное кредитование для приобретения жилья сохраняет положительную динамику.

Регионы провели работу по информированию молодых семей, молодых людей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, и получателей земли по программе «Дальневосточный гектар». Министр подчеркнул необходимость адресного донесения информации до этих категорий получателей ипотеки, необходимости информирования 100 % потенциальных получателей во всех субъектах ДФО.

Регионы рассказали о работе, которая уже проводится по обеспечению предложения жилья на первичном рынке. Первым шагом в этой работе является достижение договоренностей и заключение соглашения между регионом и компанией-застройщиком, по которому строительная компания принимает на себя обязательства по обеспечению строительства и сдерживанию необоснованного роста цен на квадратные метры, а регион предоставляет поддержку. Меры поддержки застройщику – помощь с предоставлением земельного участка, подведением инфраструктуры и другие – могут быть предложены в каждом конкретном случае индивидуально.

В Республике Саха (Якутия) 22 строительные компании региона подтвердили готовность заключить такие соглашения. С 9 компаниями договоренности уже оформлены. В соответствии с заключенными соглашениями, строительство нового жилья планируется в столице республики.

В Забайкальском крае строительство новых домов сейчас временно откладывается в силу ограничений на привлечение иностранной рабочей силы: регион уже организует курсы переподготовки специалистов из числа местных кадров и привлекает строителей из Забайкальского края, но пока необеспеченная потребность остается значительной. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики подчеркнул необходимость продолжения подготовительных работ, в частности, по согласованию планов инженерной инфраструктуры.

«Нельзя терять ни дня. Если сейчас сложилась ситуация, что нет строителей, нет активных строек, то нужно использовать это время для подготовки площадок будущих работ. Заниматься работами по отведению земли, решать вопросы по прокладке коммуникаций. Это же очень важный аспект. Когда экономическая ситуация стабилизируется, у вас уже всё будет готово к тому, чтобы “зайти в стройку”», – отметил глава Минвостокразвития России Александр Козлов.

В Магаданской области подписаны соглашения с 2 застройщиками. В 2021 году будут сданы 84 квартиры. При этом уже ведется работа по обеспечению возведения большого жилого комплекса в непосредственной близости к объектам социальной инфраструктуры. Комплекс обеспечит предложение более 100 тысяч квадратных метров в Магадане.

В Сахалинской области проведены встречи с представителями 7 строительных организаций на предмет участия в программе «Дальневосточная ипотека», 5 из них подписали соглашения о намерениях, в рамках которых 30 % планируемого к строительству жилья будет предлагаться участникам программы по фиксированной стоимости за квадратный метр.

В Приамурье подписаны 11 соглашений с застройщиками, которые будут возводить жилье по программе «Дальневосточная ипотека». 180 тысяч квадратных метров жилья должны ввести в эксплуатацию уже в этом году. Выдано разрешений на строительство со сроком ввода на 2020-2021 год на 64 многоквартирных жилых дома (7200 квартир).

Александр Козлов обратил внимание на то, что Минвостокразвития может привлечь федеральных застройщиков в случае интереса со стороны регионов. Строительная компания «ПИК», в частности, уже готова выйти на рынок Сахалинской области и Приморского края.

«Мы со стороны министерства готовы поддерживать и помогать. Есть же разные механизмы. Например, в Забайкалье – и мы это уже обсуждали с губернатором – построить инфраструктуру в рамках территории опережающего развития. То есть пользоваться новыми тепло, водо- и электрокоммуникациями, построенными для инвесторов, могут и строительные компании, которые будут строить многоэтажные дома. Есть ещё один механизм, по которому мы можем вам помочь, это “Единая субсидия”. По этой программе мы также уже занимались и занимаемся строительством жилых домов и прокладкой инженерных коммуникаций. То есть о чём хочу сказать: механизмы есть, надо просто всё спланировать и грамотно воспользоваться», – сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Отдельно был затронут вопрос организации онлайн-выдачи ипотечных кредитов в рамках программы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и введения режима самоизоляции граждан.

Некоторые операции, в частности открытие счета, требовали личного присутствия физического лица. 10 апреля 2020 года ЦБ РФ временно смягчил требования для банков по идентификации клиентов для проведения ипотечных сделок дистанционно. Это позволяет клиентам не посещать офисы, а кредитным организациям не выводить на работу большое количество сотрудников. Таким образом, все процедуры по оформлению ипотечного кредита можно провести онлайн.

Представители банков-участник программы – Банка «Дом.РФ» и Сбербанка – рассказали, что они проводят работу по внедрению массовой онлайн-выдачи кредитов.

Участниками следующего заседания по реализации программы «Дальневосточная ипотека» станут еще 6 субъектов ДФО: Республика Бурятия, Камчатский, Приморский и Хабаровский краями, Еврейская и Чукотская автономии.

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#Дальний Восток #строительство #финансы

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    36 минут назад

    Ну да, запустите сюда "ПИК". Он на ВЭФ-2019 предложил строить до 3 млн квадратов в ДФО (при этом все строители Дальнего Востока сдают примерно 1,5 млн квадратов). Через несколько лет он наверняка станет монополистом и с лихвой "отобьет" свои первоначальные вложения. Надеюсь, что у наших амурских "специалистов" хватит мудрости не делать подобные шаги "федералам".

  • nerro

    nerro
    32 минуты назад

    Виталий Злочевский

    Ну да, запустите сюда "ПИК". Он на ВЭФ-2019 предложил строить до 3 млн квадратов в ДФО (при этом все строители Дальнего Востока сдают примерно 1,5 млн квадратов). Через несколько лет он наверняка станет монополистом и с лихвой "отобьет" свои первоначальные вложения. Надеюсь, что у наших амурских "специалистов" хватит мудрости не делать подобные шаги "федералам".



    цены на жильё задерёт? или наоборот, ниже сделает и возьмёт количеством?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    17 минут назад

    nerro
    Виталий Злочевский

    Ну да, запустите сюда "ПИК". Он на ВЭФ-2019 предложил строить до 3 млн квадратов в ДФО (при этом все строители Дальнего Востока сдают примерно 1,5 млн квадратов). Через несколько лет он наверняка станет монополистом и с лихвой "отобьет" свои первоначальные вложения. Надеюсь, что у наших амурских "специалистов" хватит мудрости не делать подобные шаги "федералам".



    цены на жильё задерёт? или наоборот, ниже сделает и возьмёт количеством?


    Это же классика. Сначала будут продавать почти по себестоимости, а потом когда мелкие конкуренты крякнут, будут диктовать цены. Для простых людей есть шанс приподняться, пока паны дерутся, а когда цены отрастут - прощай ДВ.

  • Myxira

    Myxira
    6 минут назад

    Виталий Злочевский

    Ну да, запустите сюда "ПИК". Он на ВЭФ-2019 предложил строить до 3 млн квадратов в ДФО (при этом все строители Дальнего Востока сдают примерно 1,5 млн квадратов). Через несколько лет он наверняка станет монополистом и с лихвой "отобьет" свои первоначальные вложения. Надеюсь, что у наших амурских "специалистов" хватит мудрости не делать подобные шаги "федералам".



    Через несколько лет ишак сдохнет. Или падишах. Или оба сразу

  • Myxira

    Myxira
    5 минут назад

    Доппельгангер



    Это же классика. Сначала будут продавать почти по себестоимости, а потом когда мелкие конкуренты крякнут, будут диктовать цены. Для простых людей есть шанс приподняться, пока паны дерутся, а когда цены отрастут - прощай ДВ.



    Ну да: сейчас никто цены не диктует, все дешево и сердито.

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