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В Амурской области ликвидировали один природный пожар

В Амурской области ликвидировали один природный пожар
Фото: пресс-службы минлесхоза Амурской области

На территории Амурской области за прошедшие сутки ликвидирован один пожар в Архаринском районе в 7 километрах от Красной Горки. Огнем пройдено 10 гектаров. На возгорании работали 34 сотрудников ПДПС Амурской авиабазы, лесоохраны, противопожарной службы области, а также добровольных пожарных. Угрозы населенным пунктам не было.

По состоянию на 10:00 21 мая один пожар локализован в Тындинском районе. На пожаре работают 76 сотрудников ПДПС Амурской авиабазы, лесоохраны, противопожарной службы области, а также добровольных пожарных.

Один пожар в Бурейском районе действует в 4 километрах от Родионовки. Огнем пройдено 77 гектаров. Угрозы населенному пункту нет. На пожаре работают 25 сотрудников лесопожарной группировки. Задействовано 6 единиц техники.

Для тушения лесных пожаров на территории Амурской области имеется резерв в количестве 52 человек ПДПС Амурской авиабазы, 291 человека лесной охраны, 43 человек федерального резерва и 281 единицы техники.

По данным ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» на территории области определены классы пожарной опасности: II класс пожарной опасности – в Тындинском, Зейском районах, III класс пожарной опасности – в Мазановском, Шимановском, Зейском, Магдагачинском, Сковородинском, Селемджинском районах, , IV класс пожарной опасности – Свободненском, Архаринском, Бурейском, Завитинском, Октябрьском, Белогорском, Ромненском, Серышевском, Благовещенском районах, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

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