Ночью в Благовещенске автомобиль попал в перекоп
В Благовещенске в ночь на 21 мая в районе улиц Горького-Трудовой автомобиль на скорости съехал в перекоп. После чего водитель с места происшествия ушел, оставив авто в яме. Фото с попало в соцсети.
По информации отдела ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району, сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 03:30. В районе дома № 95 по улице Горького автомобиль Toyota Allion попал в перекоп. Его сделали специалисты АКС для проведения работ по устранению дефекта на сетях теплоснабжения.
Как сообщает пресс-служба АКС, знаки, ограждения и прожектор, освещающий перекоп, были выставлены согласно схемы рекомендованной ГИБДД.
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Автомобилист сбил ограждения Почти 15 метров протащил знаки предупреждающие о проведении на проезжей части работ. Знаки, ограждения и прожектор освещающий перекоп были выставлены согласно схемы рекомендованной ГИБДД. Разрытие в районе ул. Трудовой по ул. Горького обозначено ограждениями от ул. Кузнечной, за квартал до котлована. Ограждения смяты и разбиты. Специалисты #АмурскиеКоммунальныеСистемы обнаружили их в 15 метрах от выставленного накануне места. Но даже они не заставили автомобилиста остановиться. Только за 30 метров до котлована начал прослеживаться тормозной путь. Прожектор, освещавший место перекопа, не подлежит восстановлению. Утром, после повторного выставления знаков и ограждений специалисты продолжили работы по устранению дефекта на сетях теплоснабжения. Напомним, в ходе гидравлических испытаний в районе ул. Горького – ул. Трудовая был обнаружен изношенный участок сети. Ремонтные работы продолжатся до конца недели. #ДТП28 P.S. По информации @blagoveshchensk.rf : по предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был доставлен на освидетельствование.
В отделе ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району пояснили, что в оформленных документах по ДТП указан наезд на препятствие.
«Разрытие в районе улиц Трудовой и Горького обозначено ограждениями от ул. Кузнечной, за квартал до котлована. Ограждения смяты и разбиты. Специалисты АКС обнаружили их в 15 метрах от выставленного накануне места. Но даже они не заставили автомобилиста остановиться. Только за 30 метров до котлована начал прослеживаться тормозной путь. Прожектор, освещавший место перекопа, не подлежит восстановлению, - пояснили в пресс-службе. - Утром, после повторного выставления знаков и ограждений специалисты Амурских коммунальных систем продолжили работы по устранению дефекта на сетях теплоснабжения».
Ремонтные работы в районе улиц Горького–Трудовой продолжатся до конца недели.
Дополнительно в ГИБДД пояснили, что происшествие было без пострадавших, никто за медицинской помощью не обращался. Проводится расследование.
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