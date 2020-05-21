Ночью в Благовещенске автомобиль попал в перекоп

В Благовещенске в ночь на 21 мая в районе улиц Горького-Трудовой автомобиль на скорости съехал в перекоп. После чего водитель с места происшествия ушел, оставив авто в яме. Фото с попало в соцсети.

По информации отдела ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району, сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 03:30. В районе дома № 95 по улице Горького автомобиль Toyota Allion попал в перекоп. Его сделали специалисты АКС для проведения работ по устранению дефекта на сетях теплоснабжения.

Как сообщает пресс-служба АКС, знаки, ограждения и прожектор, освещающий перекоп, были выставлены согласно схемы рекомендованной ГИБДД.

В отделе ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району пояснили, что в оформленных документах по ДТП указан наезд на препятствие.

«Разрытие в районе улиц Трудовой и Горького обозначено ограждениями от ул. Кузнечной, за квартал до котлована. Ограждения смяты и разбиты. Специалисты АКС обнаружили их в 15 метрах от выставленного накануне места. Но даже они не заставили автомобилиста остановиться. Только за 30 метров до котлована начал прослеживаться тормозной путь. Прожектор, освещавший место перекопа, не подлежит восстановлению, - пояснили в пресс-службе. - Утром, после повторного выставления знаков и ограждений специалисты Амурских коммунальных систем продолжили работы по устранению дефекта на сетях теплоснабжения».

Ремонтные работы в районе улиц Горького–Трудовой продолжатся до конца недели.

Дополнительно в ГИБДД пояснили, что происшествие было без пострадавших, никто за медицинской помощью не обращался. Проводится расследование.