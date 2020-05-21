Соцработники Приамурья получат дополнительные выплаты за работу в условиях пандемии

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Амурской области выделено 43,10 миллиона рублей из федерального бюджета для осуществления стимулирующих выплат социальным работникам за дополнительную нагрузку и работу в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению правительства РФ специальная доплата будет начислена работникам социальных организаций за период с 15 апреля по 15 июля ежемесячно. Суммы зависят от квалификации сотрудника и работы непосредственно с больными коронавирусом.

Врачам социальных учреждений за работу в течение рабочей смены (14 дней) предусмотрена доплата в 40 тысяч рублей, а в случае выявления в организации коронавируса – 60 тысяч. Для среднего медицинского персонала, лаборантов, медицинских сестёр, инструкторов и ряда других работников из этой категории – 25 тысяч и 35 тысяч соответственно.

Социальным работникам, специалистам по соцработе, работе с семьёй, психологам, воспитателям, логопедам, музыкальным работникам, библиотекарям и другому персоналу также полагается по 25 тысяч и по 35 тысяч рублей, если в учреждении выявлен коронавирус.

Младший медицинский персонал должен получить по 15 тысяч рублей и по 20 тысяч рублей. Выплаты техническому персоналу составят 10 и 15 тысяч. рублей соответственно.

На эти цели из федерального бюджета выделено 7,6 миллиарда рублей, выплаты должны получить более 114 тысяч специалистов по всей стране.

В ДФО самые большие бюджетные трансферы получат Республика Саха (Якутия) – 136,10 миллиона, Забайкальский край – 84,21 миллиона рублей и Хабаровский край – 80,67 миллиона.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом представляет инфографику по бюджетным трансферам в регионы ДФО