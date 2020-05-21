Спасатели, полицейские и психологи выезжали на вызов в Амурскую клиническую больницу (видео)

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Спасатели, пожарные, полицейские и психологи выезжали утром 21 мая на вызов в Амурскую областную клиническую больницу. Поступило сообщение, что в окне 5 этажа находится человек.

К месту выдвинулись пожарно-спасательные подразделения, спасатели ПСО Благовещенска. На месте работали 10 человек и 4 единицы техники, в том числе автоколенчатый подъемник. Прибыв на место, пожарные развернули куб жизни.

Как пояснили в пресс-службе амурского МЧС, на протяжении 4 часов с мужчиной, который пытался выпрыгнуть из окна, работали психологи, спасатели, сотрудники правоохранительных органов, медработники. После длительных уговоров человека удалось вернуть в палату. Каким образом – добровольно или с применением силы, не сообщается.