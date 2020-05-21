Мужчина хотел проучить ребенка и разместил объявление о его продаже на «Авито»
Жители Питера увидели необычное объявление на сайте «Авито», которое вызвало у всех недоумение. В нем мужчина готов отдать бесплатно передать ребёнка.
Объявление было размещено в разделе «Другие животные», озаглавленное «Домашний питомец».
78.ru связались с мужчиной, который сообщил о том, что таким образом он хотел проучить сына подруги.
«Он шантажирует мать, устраивает истерики, решили проучить», – объяснил мужчина. Также он отметил, что после размещения публикации мальчик «притих».
Сотрудники петербургского Следственного комитета проводят доследственную проверку по факту размещения в интернете объявления о передаче ребёнка иным лицам. Объявление о продаже ребенка с публикации сняли.
Просмотров всего: 717