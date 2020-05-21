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сегодня, 11:27 0

Мужчина хотел проучить ребенка и разместил объявление о его продаже на «Авито»

Мужчина хотел проучить ребенка и разместил объявление о его продаже на «Авито»
Фото: соцсети

Жители Питера увидели необычное объявление на сайте «Авито», которое вызвало у всех недоумение. В нем мужчина готов отдать бесплатно передать ребёнка.

Объявление было размещено в разделе «Другие животные», озаглавленное «Домашний питомец».

78.ru связались с мужчиной, который сообщил о том, что таким образом он хотел проучить сына подруги.

«Он шантажирует мать, устраивает истерики, решили проучить», – объяснил мужчина. Также он отметил, что после размещения публикации мальчик «притих».

Сотрудники петербургского Следственного комитета проводят доследственную проверку по факту размещения в интернете объявления о передаче ребёнка иным лицам. Объявление о продаже ребенка с публикации сняли.

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#дети #происшествия

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