Приамурье занимает девятое место в ДФО по количеству смертей от COVID-19

Фото: инфографика ИЦК

В Амурской области за время пандемии новой коронавирусной инфекции скончался один пациент. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, это девятое место по количеству смертей от COVID-19 на Дальнем Востоке.

На прошлой неделе регион занимал шестое место в рейтинге. Отношение числа умерших людей к числу выявленных заболевших в Приамурье также изменилось. Если ранее оно составляло 0,55 %, то теперь – 0,36 %.

В ДФО наибольшее количество смертей от коронавируса зарегистрировано в Приморском крае – 14 человек. Далее следует Хабаровский край – 9 – и Забайкальский край – 7. В Республике Бурятия зафиксировано 6 летальных случаев, вызванных коронавирусной инфекцией.

По отношению числа умерших людей к числу выявленных заболевших лидирует Магаданская область – 1,49 %. За ней следует Забайкальский край – 1,14 % – и Приморский край – 0,97 %. Для сравнения, средний показатель смертности среди заболевших коронавирусом в России составляет 0,96 %.

Всего в Российской Федерации за время пандемии коронавируса выявлено более 300 тысяч подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах. Из них скончались 2 972 человек.

По смертности Россия находится на 17 месте в мире, что на одну ступень выше, чем на прошлой неделе. Мировой рейтинг по-прежнему возглавляют США, Великобритания и Италия.