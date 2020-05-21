Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:02 0

Диетологи рассказали о том, как не растолстеть в карантин

Диетологи рассказали о том, как не растолстеть в карантин
Фото: RitaE с сайта Pixabay

Британский диетолог Саймон Джеркив (Simon Jurkiw) рассказал о том, как питаться, чтобы не растолстеть во время карантина. Также специалист рассказал о том, как похудеть в это непростое время.

По словам диетолога, следует стремиться к тому, чтобы количество потребляемых калорий соответствовало энергозатратам, которые уменьшаются, когда человек сидит дома и ведет менее активный образ жизни. «Хороший способ – следить за потреблением калорий, чтобы лучше понимать, сколько именно вы едите. Если вам не нравится следить именно за калориями, следите за размером порций. Если необходимо сбросить вес, просто уменьшите порции», – делится советами специалист.

Диетолог советует соблюдать умеренность при потреблении полуфабрикатов, содержащих большое количество консервантов, фастфуда, алкоголя, рафинированного сахара и сахаросодержащей пищи, например, газированных напитков и шоколада. При похудении следует отдавать предпочтение пище, богатой белками, в частности, куриному мясу, орехам и яйцам, пище с низким гликемическим индексом, например, овсянке, батату и бобовым, а также фруктам и овощам, особенно зеленым, например, огородной капусте и шпинату. По словам эксперта, полезнее волокнистые плоды, например, груши, малина и авокадо. Кроме того, он рекомендовал выпивать норму воды, сообщает «Лента.ру».

Просмотров всего: 69

#жизнь #медицина

распечатать


Общество

Ко Дню города в Благовещенске засияют фасады школ и аллея в парке Дружбы
В России и мире

«Коронавирусный» град прошел в нескольких уголках мира
В России и мире

Доктор Мясников считает, что все россияне должны переболеть коронавирусом
В России и мире 9

В Туле медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь