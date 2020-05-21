Диетологи рассказали о том, как не растолстеть в карантин

Британский диетолог Саймон Джеркив (Simon Jurkiw) рассказал о том, как питаться, чтобы не растолстеть во время карантина. Также специалист рассказал о том, как похудеть в это непростое время.

По словам диетолога, следует стремиться к тому, чтобы количество потребляемых калорий соответствовало энергозатратам, которые уменьшаются, когда человек сидит дома и ведет менее активный образ жизни. «Хороший способ – следить за потреблением калорий, чтобы лучше понимать, сколько именно вы едите. Если вам не нравится следить именно за калориями, следите за размером порций. Если необходимо сбросить вес, просто уменьшите порции», – делится советами специалист.

Диетолог советует соблюдать умеренность при потреблении полуфабрикатов, содержащих большое количество консервантов, фастфуда, алкоголя, рафинированного сахара и сахаросодержащей пищи, например, газированных напитков и шоколада. При похудении следует отдавать предпочтение пище, богатой белками, в частности, куриному мясу, орехам и яйцам, пище с низким гликемическим индексом, например, овсянке, батату и бобовым, а также фруктам и овощам, особенно зеленым, например, огородной капусте и шпинату. По словам эксперта, полезнее волокнистые плоды, например, груши, малина и авокадо. Кроме того, он рекомендовал выпивать норму воды, сообщает «Лента.ру».