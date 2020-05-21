На самоизоляции в Приамурье находятся больше 800 человек

По состоянию на 20 мая в Амурской области на изоляции по месту жительства находится 807 человек, в изоляторах – 16, в обсерваторе – 0. На новую коронавирусную инфекцию проведено 30 585 исследований, в том числе за последние сутки – 1 160.

По состоянию на 20 мая с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 277 случаев COVID-19, 72 из которых завершились выздоровлением. Заболевшие – жители Благовещенска (104 человека), Благовещенского района (5 человек), Белогорска (30 человек), Тынды (39 человек), Зеи (3 человека), Магдагачинского района (4 человека), Свободного (22 человека), Шимановска (32 человека), Прогресса (4 человека), Завитинского района (1 человек), Ивановского района (4 человека), Бурейского района (1 человек), Серышевского района (25 человек), Райчихинска (3 человека).

По официальной информации амурского Роспотребнадзора, зарегистрирован 1 летальный исход. Общее количество контактных лиц с заболевшими – 823 человека, проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

Коэффициент распространения инфекции – 1,5. Показатель тестирования – 125,7 на 100 тысяч населения. Свободный коечный фонд – 50,1 %.