Спрос на недвижимость упал больше чем наполовину: обзор прессы

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О чем пишут «Аргументы неделi», «Амурская правда» и «Комсомолка», в обзоре прессы рассказал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Не поленитесь и раскройте еженедельник «Аргументы неделi» на той странице, где публикуется интервью с доктором физико-математических наук Юрием Визильтером, рассуждающим в преддверии Дня славянской письменности и культуры о том, что приходит (по сути, пришло) время вечного упокоения целых областей традиционной культуры. Мысли парадоксальные, но тем и интересные. Говорит, что огромное количество самых разнообразных книг – это всего-навсего агония книжно-писательско-издательского рынка. Нынешнее поколение не читает, пишет короткие сообщения. И то через силу. Мозги замшели. Следующее поколение полностью откажется от текста и будет только смотреть. В глубокой задумчивости, я перешел к чтению статьи о премьере Мишустине.

Также в номере

А о премьере Мишустине пишут следующее: всем объявили, что Мишустин подхватил коронавирус, а на экране он выглядел намного здоровее всех здоровых, не кашлял, нос не красный, не чихал, взгляд осознан. Как же так? И далее газета заявляет: какой-нибудь гад, возможно, назовет это телемистификацией. А Мишустин на самом деле болел. Просто, чтобы не вызывать жалости у народов России, он собрал всю волю в кулак, напрягся и изобразил на телекамеры то, что мы все видели. А ему на самом деле было плохо. Но держался молодцом.

А болезнь премьера – говорится в передовой статье – на самом деле государственного уровня. И разъясняется, как используется коронавирус для набивания карманов теми, кто и без того, богаче всех в стране. Прямо скажу: прочитав, ничего нового не узнал. Просто наши знания в статье четко сформулированы.

Очень интересно

Чтобы не портить хорошо начинающийся день публикациями об агонии нашего авиапрома, о провале программы развития «Стратегия 2020», съевшей триллионы рублей (то есть не для всех она провалилась, кто-то же насытился!), о неработающей системе охраны здоровья и прочем подобном, отложил «Аргументы неделi» и взялся за «Амурскую правду».

И вот, пожалуйста: в Тамбовском районе семья приютила лисенка. А тот оказался бешеным. Всю семью и покусал. Но это я, что называется, нарвался. Далее-то в газете – позитив: выпускные в школах не отменяют. Их просто переносят. Ремонт улицы Калинина идет по графику. Сотни медиков получили доплаты за работу с коронавирусом. А Шадринский собор пусть и не построят, но нарисуют. Ну хоть так. Потемкинские деревни – они все равно деревни.

Полный абзац

Кстати, давайте остановимся подробнее на рубрике «Резонанс», под которой говорится, что научная элита Благовещенска поддержала позицию епархии о строительстве в центре города часовни в том облике, который предложила церковь. Как сказал архиепископ Лукиан, это будет временный приход. (Как все мы знаем, нет ничего более вечного, чем временное.)

Статья Анны Дёровой начинается со слов, что точка в споре о застройке Шадринского сквера поставлена. То есть строить нечто вместо величественного собора продолжат. Против научной элиты, поставившей эту самую точку (и согласия областных и городских властей) не попрешь. И мы не екатеринбуржцы, сумевшие отстоять свое мнение. Ну и потому и будем довольствоваться рисунком собора на гаражах. И не могу не сказать, что та, пусть и несмелая, пусть и не массовая волна протеста поднялась еще и потому, что в народе не слишком популярны действия нынешних руководителей епархии. А вы как считаете?

На посошок

Ну хоть чем-нибудь удастся порадовать вас сегодня?! Раскрываем «Комсомольскую правду». Ну вот: экономика страны провалилась почти на треть. Спрос на недвижимость упал на 70 %. Полина Гагарина разводится с мужем… И где ты, радость, где прячешься?!

Начал листать по-новой сначала. Врачи и губернаторы так и работают с утра до ночи. Вирус возьмут под контроль только к июлю. Парки хоть и откроют, но шашлычников будут штрафовать. В общем, сплошные «Любовь, комсомол и весна». Тяжело вздохнув, закрыл газету. И – о чудо! – жизнь засверкала солнечными красками: на последней странице фото симпатичной девушки! Ну всё, можно жить.