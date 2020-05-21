Эксперты ожидают рост производства свинины до 9 %

Рост производства свинины в 2020-2021 годах возрастет на 5-9 % по сравнению с текущими значениями в 1,2 миллиона тонн, при том, что в 2019 году прирост составлял 13 %. Об этом говорится в аналитическом обзоре агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР).

Рост производства этого вида продукции будет связан с вводом новых мощностей по ранее начатым проектам, поясняют аналитики. При этом стоимость свинины в базовом сценарии может вырасти на 3 % от текущих 134,9 рубля за килограмм, в негативном для отрасли – снизиться на 3 %, пишет ТАСС.

Говоря о производстве всех видов мяса в России, аналитики НКР прогнозируют рост производства в ближайшие два года, несмотря на девальвацию рубля и снижение располагаемых доходов населения. «Подъем в основном будет обусловлен увеличением экспорта и стабилизацией внутреннего потребления. Однако рентабельность отрасли снизится в результате подорожания кормов из-за большой доли импортных ингредиентов», – объясняют в агентстве.

Производство мяса кур в отчетном периоде увеличится на 1-2 %, его стоимость в базовом сценарии поднимется на 5 % с нынешних 106,7 рубля за 1 килограмм и снизится в негативном сценарии на 2 %. Производство говядины в 2020-2021 годах увеличится на 1-4 %. При этом цена в базовом сценарии может вырасти на 2 % от текущей в 239,8 рубля за 1 килограмм, в негативном сценарии ее стоимость может снизится на 5 %, считают аналитики.

Рост выручки 10 крупнейших отечественных производителей мяса замедлится до 0-9 % против 19-процентного роста в 2019 году.

При незначительном изменении потребительских предпочтений доля затрат на мясные продукты от всех расходов на питание россиян может увеличиться до 33 % к концу этого года. Но, если под воздействием падения реальных доходов граждане перейдут с дорогих видов мяса и мясопродуктов (говядина и колбасные изделия) на более дешевые (мясо кур, свинину и субпродукты), то затраты на мясо составят около 31 %. Предпочтение в таком случае будет отдаваться замороженной мясной продукции, отмечают в агентстве.

НКР ожидает восстановления спроса на мясо не раньше июля-августа текущего года.