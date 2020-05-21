Для поездки в санатории и на курорты придется сдавать анализы на COVID-19

На туристическом рынке грядут изменения. Роспотребнадзора смягчил рекомендации по организации работы санаториев и курортов. Ведомство отказалось от пункта, предписывающего заселять гостей только двухнедельными сменами. Удалось сохранить и шведский стол в ресторанах. Но гостям придется до отъезда на отдых сдавать анализ на COVID-19.

Прием отдыхающих в санатории стоит проводить только при наличии отрицательного теста на COVID-19, который проводился не менее чем за два дня до даты отъезда на отдых. Об этом говорится в тексте рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы здравниц, которые были направлены в Ростуризм. «Коммерсанту» удалось ознакомиться с текстом письма. Дополнительно отдыхающим потребуется информация об отсутствии в течение двух недель до даты отъезда контактов с потенциально инфицированными людьми.

Также в рекомендациях содержатся требования к тестированию персонала санаториев и курортов: сотрудники могут быть допущены к работе лишь при наличии справки об отсутствии COVID-19, проверять их отрицательный статус работодатель должен еженедельно.

Как и планировалось, гости будут заселяться в номера по одному. Исключения будут сделаны для членов одной семьи и сопровождающих. Санатории и курорты смогут сохранить организацию питания по принципу шведского стола, но должны обеспечить дистанцирование. По тому же принципу предполагается организовать работу линий раздачи еды. Специальную разметку здравницы должны нанести также в пляжных зонах, предварительно рассчитав их вместимость. Шезлонги требуется дезинфицировать после каждого отдыхающего.

Новый текст рекомендаций избавил санаторно-курортные учреждения от обязанности самостоятельно обеспечивать гостей средствами индивидуальной защиты: теперь достаточно организовать их продажу на территории объектов.

Гостям будут ежедневно измерять температуру, а при наличии признаков ОРВИ — немедленно изолировать, сообщая в лечебную часть. Одновременно в рекомендациях содержатся требования по проведению дезинфекции вентиляции, всех поверхностей, организации обработки территории и уборки номеров.

Председатель Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Елена Трубникова называет новые нормы «решением, которое соответствует требованиям безопасности и не налагает на санатории неподъемные финансовые затраты». «Это позволит многим санаториям открыться, большинство мер выполнимы», – поясняет она.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин согласен с этим мнением. Вопросы остаются только к порядку предоставления справок и тестирований.

«Информация об отсутствии контактов с зараженными подразумевает наличие справки об эпидемиологическом окружении – аналогичные дети получают перед поездкой в лагеря в поликлиниках по месту жительства, но многие туристы опасаются лишний раз ходить в медучреждения из-за риска заражения, принимать дополнительный поток опять же готовы не все поликлиники»,– поясняет он.

Кроме того, добавляет Ромашкин, два дня – достаточно жесткий срок обязательного тестирования: лаборатории работают с перебоями, и туристы рискуют не успеть. Крупные здравницы сейчас заявляют о развертывании собственных лабораторий, отмечает он, однако возникает вопрос — успеют ли они их сертифицировать или будут возить анализы в другие организации.