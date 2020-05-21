Названа группа людей с высоким риском летального исхода при COVID-19

В условиях пандемии COVID-19 в особой зоне риска находятся люди, у которых есть фоновые заболевания, в том числе ожирение, диабет и другие эндокринные нарушения. Летальность среди пациентов с нарушениями обмена веществ в два-четыре раза выше, чем у людей без таких заболеваний.

Об этом в интервью RT сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

«Люди с эндокринопатиями входят в группу риска. Прежде всего это пациенты с системными поражениями, с сахарным диабетом (СД), полиорганными нарушениями. В группе риска также пациенты с болезнями надпочечников и аутоиммунными заболеваниями. В нашей стране почти 8 миллионов человек страдают ожирением. Предиабет у 19 миллионов человек. Плюс еще 30 миллионов — в группе риска из-за ожирения. Около 40% населения России имеют опухоли щитовидной железы, причем во многом по причине йододефицита. Смертность таких пациентов в условиях нынешней пандемии в два-четыре раза выше, чем у здоровых людей. Это обусловлено широким поражением сердечно-сосудистой системы, почек, снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма инфекции», – рассказала Малышева.

При этом она подчеркнула, что риск заражения COVID-19 никак не связан с весом человека. Правда, у людей с избыточным весом нарушена функция органов дыхания, что приводит к дополнительным проблемам. Повышается потребность организма в вентиляции легких, уменьшается податливость стенок грудной клетки и эластичность легочной ткани, нарушается работа диафрагмы, снижается проходимость дыхательных путей. Наихудшими изменениями характеризуется третья степень ожирения.

«В случае заражения COVID-19 людям с эндокринными заболеваниями может потребоваться коррекция лечения. Пациентам с сахарным диабетом уровень гликемии нужно оценивать каждые четыре часа, особенно при отсутствии компенсации, то есть при повышении уровня гликемии выше 15 ммоль/л. Идеальный уровень гликемии в диапазоне 6–10 ммоль/л. Людям с СД 2-го типа, получающим таблетированную терапию, на фоне коронавирусной инфекции может понадобиться уменьшение дозировок метформина или его временная отмена, но с обязательной заменой на альтернативное лечение после консультации с лечащим врачом. Если уровень глюкозы в крови у людей с СД-2 становится слишком высоким (более 13–15 ммоль/л), то может потребоваться переход на инсулинотерапию», – рассказала специалист.