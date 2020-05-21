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В Госдуму внесен законопроект о разрешении ввоза дефицитных санкционных товаров

В Госдуму внесен законопроект о разрешении ввоза дефицитных санкционных товаров
Фото: ru.depositphotos.com

На рассмотрение Государственной думы внесен законопроект о возможности закупки Россией дефицитных товаров без учета контрсанкций в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Документ представляет собой поправки в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».

Закон о контрсанкциях позволяет запрещать или ограничить ввоз в Россию продукции или сырья «недружественными иностранными государствами». Компаниям из таких государств запрещено участвовать в госзакупках и приватизации госимущества. Меры противодействия не распространяются на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России, пишет «Коммерсант».

«В особых условиях, как показал опыт распространения пандемии коронавирусной инфекции, существует риск возникновения дефицита на отдельные товары или компоненты для их производства, на которые введен запрет или ограничения на ввоз на территорию РФ в соответствии с указанным законом»,– говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Условия ввоза и перечень товаров, не подпадающих под контрсанкции, авторы законопроекта предлагают определить правительству. Авторами документа стали члены Совета федерации Константин Косачев и Сергей Кисляк.

В конце апреля Совет Федерации создал рабочую группу, которая предложит варианты изменения законодательства, необходимые в связи с воздействием на экономику эпидемии COVID-19. Свои предложения по изменению законодательства сенаторы должны были приставить до 15 мая.

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#российская власть

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