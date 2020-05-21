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сегодня, 09:36 0

Теперь дистанционно вернуть билет на поезд дальнего следования можно на месяц позже

Теперь дистанционно вернуть билет на поезд дальнего следования можно на месяц позже
Фото: gzt-sv.ru

Увеличен срок действия услуги дистанционного возврата неиспользованных проездных документов для пассажиров в поездах дальнего следования. Такое решение в РЖД объясняют действием в отдельных субъектах РФ ряда ограничительных мер, введенных из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Вернуть неиспользованные билеты дистанционно можно на поезда, отправляющиеся до 1 июля 2020 года включительно (ранее – до 1 июня включительно).

Для этого пассажир может обратиться в Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» (ЕИСЦ) по телефону 8-800-775-00-00 и заявить о своем желании отменить поездку. Оператор ЕИСЦ зафиксирует данные пассажира, реквизиты поездки и согласует с пассажиром пункт продажи, в котором в течение полугода он сможет при наличии оригинала проездного документа получить обратно деньги за отмененную поездку. Вернуть неиспользованный билет в кассу вместо пассажира также смогут близкие ему люди на основании простой письменной доверенности.

Для возврата электронных билетов необходимо воспользоваться веб-ресурсами, посредством которых они были оформлены, сообщают в компании.

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#транспорт

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