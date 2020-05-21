В несколько сфер в Приамурье внедрят цифровые технологии

Губернатор Амурской области Василий Орлов и директор по стратегическим направлениям компании «Яндекс» Алексей Федотов подписали соглашение о сотрудничестве в электронном виде. Соглашение в удаленном формате в правительстве Амурской области заключено впервые.

«Мы подписали с компанией "Яндекс" соглашение о внедрении целого ряда цифровых технологий на территории Амурской области. Компания "Яндекс" – один из лидеров российского цифрового рынка. Себя очень активно позиционирует в сфере науки и образования, транспорте, различных облачных технологиях. Поэтому мы очень нуждаемся в партнёрстве с такой компанией. Планировали это соглашение подписывать очно на одном из форумом – либо Сочинском, либо Санкт-Петербургском, но в связи с коронавирусом и невозможностью проведения таких мероприятий провели подписание в цифровом формате, в удалённом доступе через электронную цифровую подпись. У нас в регионе внедряется целый ряд элементом цифровизации, в том числе возможность подписания через электронно-цифровую подпись – один из таких элементов. Введён электронный документооборот, усиливается работа многофункциональных центров – это в значительной степени упрощает амурчанам возможность получения услуг в электронной форме. Считаю, что у такого сотрудничества очень хорошие перспективы», – прокомментировал Орлов.

Развитие цифровой экономики на территории Амурской области предполагает решение задач, направленных на ускоренное внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономике, социальной сфере, системе государственного и муниципального управления.

Соглашение, заключенное между «Яндексом» и правительством Амурской области, позволит посредством обмена информацией внедрять на территории региона современные цифровые и социальные проекты, развивать онлайн-образование, реализовывать проекты, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Также в рамках соглашения планируется реализация инициатив направленных на повышение безопасности дорожного движения, Яндекс ведет активную работу с региональными и муниципальными властями, помогая им своей технологической экспертизой в развитии электронных сервисов. сообщает пресс-служба амурского правительства.

В сфере образования, проекты Яндекс направлены на вовлечение школьников в образовательные спецпроекты, на организацию онлайн обучения, повышение цифровой грамотности учащихся разных возрастов и учителей.

Подписание соглашения предполагает взаимовыгодное сотрудничество, которое будет направлено в первую очередь на защиту здоровья, безопасности, на создание новых возможностей для жителей области, способствует реализации национальных проектов и развитию Амурской области, внесет значимый вклад в развитие цифровой экономики и инфраструктуры региона, а также повышения качества жизни населения.