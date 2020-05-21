В Белогорске строят современный школьный стадион

Фото: администрация Белогорска

В школе № 11 Белогорска идет строительство пришкольного стадиона. Сейчас на территории ведутся электромонтажные работы.

Специалисты переносят воздушные линии электропередачи и прокладывают подземные электрокоммуникации под освещение и видеонаблюдение.⠀

«После окончания электромонтажных работ начнется наполнение слоев основания пескогравием и подготовка чистового покрытия площадки, – рассказала начальник управления капитального строительства Татьяна Савченко. – Это устройство асфальта, тротуарной плитки, покрытие резиновой крошкой. Затем начнется установка осветительного оборудования, монтаж скамеек, спортивного оборудования».

Решение о строительстве пришкольного стадиона школы № 11 после ее капитального ремонта было принято главой Белогорска Станиславом Мелюковым. Выполняется оно по предварительному проекту уже третьего по счету пришкольного современного спортивного объекта. Ранее стадионы были построены в белогорской гимназии № 1 и школе № 10.

На стадионе школы микрорайона «Амурсельмаш» предусмотрены площадки для волейбола, баскетбола, беговые дорожек с безопасным покрытием, прыжковая яма, новый комплекс тренажеров. Предусмотрена также зона отдыха и площадка для изучения правил дорожного движения, полоса препятствий.

Средства на строительство – 20 миллионов рублей – по просьбе городских властей выделил губернатор Амурской области Василий Орлов, информирует пресс-служба администрации Белогорска.