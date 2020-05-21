В Благовещенске ко Дню города появится «Парк флажков», в котором постараются поставить рекорд

Коронавирус не помешает празднично провести День 164-летия города, посчитали в Общественно-культурном центре Благовещенска и придумали создать рекордный «Парк флажков», а также провести дистанционные конкурсы. Дети и взрослые могут нарисовать флажок-открытку, сделать макет достопримечательности, записать на видео стихи и песни о городе.

2 июня 1856 года на слиянии рук Амура и Зеи был основан Усть-Зейский пост. Эта дата считается днем основания города Благовещенска.

Все годы День города пышно отмечался шествиями, историческими реконструкциями, балами и гуляньями. 164-я годовщина проходит в режиме ограничительных мер. Из-за коронавируса возможно провести только дистанционные или сетевые акции. Общественно-культурный центр проведен сразу пять общегородских мероприятий: одну акцию и четыре конкурса.

Для участия в городской акции «флажок-открытка «День города» нужно нарисовать поздравление на ткани формата А4 в технике батик или акриловыми красками. Работы принимаются до 1 июня включительно по адресу: улица Ленина, 100 служебный вход ОКЦ со стороны улицы Кузнечной.

«Флажки-открытки с поздравлениями украсят территорию парка Дружбы. Мы планировали разместить их в переходе к остановке, но думаем, флажков будет больше - примем все, развесим по всему парку. Поставим рекорд! Будет красиво и празднично!» – пояснила директор ОКЦ Надежда Багрова.

Также Общественно-культурный центр проведет три конкурса. Первый – видеоконкурс стихов о городе. Для участия необходимо записать на видео стихотворение продолжительностью не более минуты. В числе требований – чистая речь, артистизм, эстетика исполнения, качество звучания.

Второй конкурс – художественный. Участникам предлагают создать рисунок в трех номинациях: «История города», «Любимое место в городе» или «Благовещенск будущего». Рисунок должен соответствовать теме, отличаться оригинальностью. Техника исполнения может быть любой: карандаш, краски, масло и так далее.

Третий конкурс – макетов «Достопримечательности Благовещенска». Участник должен изготовить макет любой достопримечательности города, он может быть из любого материала. В числе критериев оценки – оригинальность исполнения, художественное оформление – композиция, цветовое решение, аккуратность, эстетика, композиционная завершенность, сюжетность.

Конкурсные работы необходимо разместить у себя на странице в инстаграм с хэштегом #ОКЦстихиогороде2020, #ОКЦрисунокгорода2020, #ОКЦмакетгорода2020 или #ОКЦпесняденьгорода2020 соответственно, указав фамилию, имя и возраст автора.

Сделать это нужно до 3 июня включительно, инстаграм-страница должна быть открыта для посещения. Победители будут награждены призами и дипломами.

Четвертый – конкурс «Песни о России, о городе Благовещенске». Нужно артистично записать на видео песню и разместить в Инстаграм. В числе критериев также – качество исполнения и эстетика номера. Победители всех четырех конкурсов будут награждены призами и дипломами.