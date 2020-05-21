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21мая
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Амурчан просят почитать любимые сказки и победить в конкурсе

Амурчан просят почитать любимые сказки и победить в конкурсе
Фото: golovinskievesti.ru

Амурский областной Дом народного творчества совместно с Амурским областным театром кукол в преддверии Международного дня защиты детей объявляют литературный конкурс на лучшее исполнение аудиосказок. Он пройдет с 19 мая по 1 июня.

Амурчанам в возрасте от 7 лет и старше предлагают озвучить по ролям отрывок любимого произведения в жанре сказки, продолжительностью не более 5 минут. Сказку нужно записать на видео.

Конкурс пройдет в трёх номинациях: «Любительские театральные коллективы», «Семейное чтение» и «Индивидуальное чтение».

Работы будут приниматься по 29 мая включительно по электронной почте: aodnt@yandex.ru

В конкурсных видеоматериалах будут оцениваться исполнительский уровень, техника речи, раскрытие и яркость художественных образов. Подробнее об организации и проведении онлайн конкурса аудиосказок можно прочитать в «Положении» на официальном сайте АОДНТ: www.aodnt.ru/ в разделе «Мероприятия»

1 июня лучшие аудиосказки, записанные амурчанами, разместят в социальной сети, а также на официальном сайте организатора конкурса. Победители и участники будут отмечены дипломами, сообщает министерство культуры и национальной политики Амурской области.

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#конкурсы #культура

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Собор, сквер или кинотеатр – читателям Амур.инфо предлагают поучаствовать в голосовании
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