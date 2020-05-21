Гран-при амурского фестиваля «Азбука театра» уехал в Хабаровск

В Амурском колледже искусств и культуры прошел Дистанционный региональный фестиваль театрального искусства среди детских и юношеских коллективов «Азбука театра». В нем приняли участие 11 коллективов из городов и посёлков Амурской области, Хабаровского края и Республики Саха (Якутия).

За победу боролись: образцовая театральная студия «Эльдорадо» из села Волково Благовещенского района, образцовая театральная студия «Этюд» из Благовещенска, образцовый детский театр «Фантазёры» из Благовещенска, образцовая театр-студия «Диалог» из Хабаровска, образцовый самодеятельный коллектив театральная студия «Светлячок» из села Михайловка Благовещенского района, образцовый самодеятельный коллектив Детский кукольный театр «Арлекин» из Завитинска, театральная студия «Талия» из Зеи, театральный коллектив «На бис!» из поселка Хани Республики Саха (Якутия), театр-студия «Грим» из Благовещенска, театр-студия «БиС» из села Екатеринославка и театральная студия «Затейники» из села Плодопитомник.

Коллективы оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли опытные специалисты в области театрального искусства – заслуженный работник культуры Амурской области, преподаватели Амурского колледжа искусств и культуры Ирина Ситникова, Лилия Муралис, Наталья Ковалёва и Татьяна Обогрелова.

В результате просмотров работ Дистанционного регионального фестиваля театрального искусства среди детских и юношеских театральных коллективов «Азбука театра–2020», записанных на видео, диплом лауреата III степени в возрастной категории 7-16 лет – получила театральная студия «Талия» из Зеи за спектакль «Маугли», режиссер-постановщик – Евгения Тетерятникова. Диплом лауреата II степени в возрастной категории 7-16 лет получила образцовая театральная студия «Этюд» из Благовещенска за спектакль «Не хочу быть собакой», режиссер-постановщик – Екатерина Набока. Диплом лауреата I степени в возрастной категории 7-16 лет получила образцовая театр-студия «Диалог» из Хабаровска за спектакль «Щелкунчик и Мышиный король», режиссер-постановщик – Наталья Куклева.

Гран-при в возрастной категории 7-16 лет было присуждено образцовой театр-студии «Диалог» из Хабаровска за спектакль «Конек-Горбунок», режиссер-постановщик – Наталья Куклева, сообщает министерство культуры и национальной политики Амурской области.