Выбор читателей за 20 мая
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 20 мая.
Новый рекорд: в Амурской области впервые выявили 30 заболевших коронавирусом за сутки
На 20 мая в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 30 новых случаев COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 12,1 %. Таким образом, в регионе с нарастающим итогом выявлено 277 случаев новой коронавирусной инфекции.
Глава Приамурья рассказал, когда откроют движение по обеим полосам на зейском мосту
Губернатор Амурской области Василий Орлов обозначил сроки, когда будет открыто движение транспорта по обеим полосам на мосту через реку Зею в Благовещенске – 1 июня. Он также отметил, что проинспектировал ремонтные работы на мосту.
Дождь с грозой, туман: прогноз погоды в Амурской области на 21 мая
21 мая в Амурской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдет кратковременный дождь, днем с грозой. Ночью местами туман.
В России за сутки умерло рекордное число пациентов с COVID-19
В России за последние сутки зарегистрировали 135 умерших с подтвержденным коронавирусом. Это рекордное число за все время распространения инфекции в стране.
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