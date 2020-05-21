Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 00:30

Выбор читателей за 20 мая

Выбор читателей за 20 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 20 мая.

Новый рекорд: в Амурской области впервые выявили 30 заболевших коронавирусом за сутки

На 20 мая в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 30 новых случаев COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 12,1 %. Таким образом, в регионе с нарастающим итогом выявлено 277 случаев новой коронавирусной инфекции.

Глава Приамурья рассказал, когда откроют движение по обеим полосам на зейском мосту

Губернатор Амурской области Василий Орлов обозначил сроки, когда будет открыто движение транспорта по обеим полосам на мосту через реку Зею в Благовещенске – 1 июня. Он также отметил, что проинспектировал ремонтные работы на мосту.

Дождь с грозой, туман: прогноз погоды в Амурской области на 21 мая

21 мая в Амурской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдет кратковременный дождь, днем с грозой. Ночью местами туман.

В России за сутки умерло рекордное число пациентов с COVID-19

В России за последние сутки зарегистрировали 135 умерших с подтвержденным коронавирусом. Это рекордное число за все время распространения инфекции в стране.

Просмотров всего: 20

#Обзор #интернет #СМИ

распечатать


Общество 1

Как Индия сумела победить коронавирус без денег и врачей: обзор прессы
Общество

Выбор читателей за 19 мая
Эхо Москвы

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске»: о ситуации с COVID-19 в городах Приамурья
В России и мире

Школьника обманули на 25 тысяч рублей, когда он играл в Counter-Strike
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь