Выбор читателей за 20 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 20 мая.

На 20 мая в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 30 новых случаев COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 12,1 %. Таким образом, в регионе с нарастающим итогом выявлено 277 случаев новой коронавирусной инфекции.

Губернатор Амурской области Василий Орлов обозначил сроки, когда будет открыто движение транспорта по обеим полосам на мосту через реку Зею в Благовещенске – 1 июня. Он также отметил, что проинспектировал ремонтные работы на мосту.

21 мая в Амурской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдет кратковременный дождь, днем с грозой. Ночью местами туман.

В России за последние сутки зарегистрировали 135 умерших с подтвержденным коронавирусом. Это рекордное число за все время распространения инфекции в стране.