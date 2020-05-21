Амурские наркополицейские изъяли у амурчанина крупную партию марихуаны

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Амурской области при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» конфисковали у амурчанина крупную партию наркотиков – более 30 килограммов.

Тайник с запрещенными веществами обнаружили в Благовещенском районе. Ночью 15 мая с поличным был задержан ранее судимый житель города Благовещенска 1981 года рождения.

В отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). В соответствии с действующим законодательством за совершение подобного деяния можно лишиться свободы на срок до 10 лет.