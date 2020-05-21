В Приамурье увеличили посевные площади зерновых культур

В регионе снижают посевные площади сои и увеличивают зерновые культуры, однолетние и многолетние травы, об этом сообщил министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков. В регионе проходит оптимизация структуры посевных площадей с учетом соблюдения чередования культур в севообороте.

Министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков выступил с докладом о ходе весенне-полевых работ и подготовке к проведению летне-пастбищного периода 2020 года на рабочем совещании с руководителями исполнительных органов государственной власти в правительстве области.

Все районы области включились в посев сои, на текущую дату посеяно 317 тысяч гектаров (36 % от плана). По данным на 19 мая, зерновые культуры размещены на площади 204,4 тысячи гектаров (87 % от плана, что на уровне 2019 года на текущую дату), в том числе: пшеница – 123 тысячи гектаров (90 % от плана), ячмень – 45,5 тысячи гектаров, (107 % от плана), овес – 26,5 тысячи гектаров (79 % от плана), тритикале – 1,2 тысячи гектаров (83 % от плана), кукуруза на зерно – 8,1 тысячи гектаров (51 % от плана).

Картофеля в сельхозпредприятиях и КФХ размещено на площади 0,9 тысячи гектаров (43 % от плана) и овощей – 0,14 тысячи гектаров (22 %).

Кормовые культуры размещены на площади 15,3 тысячи гектаров. План сева кормовых культур по области выполнен на 60 %, в 2019 году этот показатель составлял всего 44 % от плана.

Яровые культуры размещены на площади 538 тысяч гектаров (48 % от плана). Полевые работы продолжаются.

В 2020 году, согласно прогнозу, вся посевная площадь составит 1 201 тысячу гектаров, что выше уровня 2019 года на 21 тысячу гектаров, в том числе: зерновые культуры планируется разместить на площади 235,7 тысячи гектаров, что выше, чем в 2019 году, на 3,6 тысячи гектаров. Посевы сои разместятся на площади 862,3 тысячи гектаров (доля сои в структуре севооборота снизится на 2 % по сравнению с 2019 годом и составит 72 %). Картофель – 13,7 тысячи гектаров, овощи – 2,7 тысячи гектаров (на уровне 2019 года), и кормовые культуры – 86,6 тысячи гектаров (выше уровня 2019 года на 26,2 тысячи гектаров).

По причине чрезвычайной ситуации 2019 года погибло в пределах 5 тысяч гектаров сортовых посевов зерновых культур, более 50 тысяч гектаров сои, 0,5 тысячи гектаров картофеля, в результате чего сельскохозяйственные товаропроизводители области были вынуждены закупать семена зерновых культур высших репродукций за пределами области, в семеноводческих хозяйствах Сибирского, Уральского и Центрального федеральных округов.

Под посев 2020 года завезено 7 тысяч тонн семян зерновых культур, в том числе категории элита − 5,0 тысяч тонн, тем самым сделан определенный задел на размножение данных семян минимум на 3 года.

Область в полном объеме была обеспечена семенами зерновых культур (63 тысячи тонн, или 117 % от потребности), семян сои 111 тысяч тонн (109 %). Семена кукурузы завезены в полном объеме, в том числе: 7,5 тысячи посевных единиц на силос, 13,9 тысячи посевных единиц на зерно.

Все семена зерновых культур перед посевом проходят дополнительную очистку и протравливание, это позволяет увеличить кондиционность семян зерновых культур.

По данным на 15 мая, кондиционных семян зерновых культур – 29,8 тысячи тонн, или 48 %, кондиционных семян сои – 109 тысяч тонн (98 %).

По состоянию на 19 мая в хозяйства области поступило 27,5 тысячи тонн действующего вещества минеральных удобрений, что выше уровня 2019 года на 7,1 тысячи тонн. Поставка минеральных удобрений продолжается.

В посевной кампании задействовано 3 600 тракторов различных марок, 1 600 сеялок и посевных комплексов, более 2 000 почвообрабатывающих машин и другая сельскохозяйственная техника. По состоянию на 15 мая готовность тракторов, почвообрабатывающих машин, сеялок и посевных комплексов составляет 95-97 %.

Потребность в ГСМ на весенне-полевые работы составляет 29 тысяч тонн дизельного топлива и 2 тысячи тонн автобензина. К началу посевной в хозяйствах имелось 20,5 тысячи тонн дизтоплива и 0,9 тысячи тонн бензина, на сегодняшний день имеется 14,5 тысячи тонн дизтоплива и 1,5 тысячи тонн бензина.