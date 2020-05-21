Гороскоп 21 мая: Скорпионам понадобится совет, а Тельцам нужно принять решение

Восход Солнца: 04:34

Заход Солнца: 20:18

Солнце в Тельце.

Овен. Неожиданные новости могут сбить Вас с ритма, однако они не станут серьезным поводом для волнения. Поработайте над собой, бросьте курить или начните ходить в спортзал, любые изменения – к лучшему.

Телец. Звезды советуют принять решение об изменениях в жизни, которые Вы давно вынашивали в себе. Если появится возможность отложить какие-то дела, обязательно ею воспользуйтесь. Ваша работоспособность все еще оставляет желать лучшего.

Близнецы. Покажите окружающим, что Вы не только отличный друг и союзник, но еще и лучший выбор на роль лидера любого предприятия. К сожалению, сегодня не приходится рассчитывать на прибыль: если учесть ваши планы, можно и в минус уйти.

Рак. Хорошее время, чтобы найти себе занятие по душе, выйти на новый уровень или попробовать себя в новой роли. Звезды не советуют Ракам в этот день брать кредиты и занимать деньги у друзей. Все это обернется для Вас плачевно, поэтому будьте разумным и собранным.

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Лев. Ваш успех будет зависеть от того, сколько усилий Вы приложили к тому, чтобы во всем разобраться от и до. Уборку или покраску не следует и дальше откладывать, займитесь этим сегодня.

Дева. Решить самые разнообразные задачи Вам поможет сообразительность, в некоторых делах придется проявить решительность. Как минимум 2-3 часа в день необходимо посвятить работе, хватить лениться.

Весы. Продолжайте заниматься тем, что у Вас получается лучше всего, отлично делать свою работу. Конкуренты уже остались далеко позади, а начальство довольно вами. Постарайтесь избегать сплетен и пустых разговоров, а больше времени отдайте тем контактам, которые непосредственно касаются дел.

Скорпион. Астрологи советуют сегодня держать язык за зубами, велика вероятность, что откровения обернутся неприятностями. Вы, возможно, задумали что-то изменить в своей жизни. Но несмотря на весь энтузиазм Скорпионов, советуем сначала посоветоваться с компетентными людьми, а уже потом начинать действовать.

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Стрелец. Вы сможете решить сразу несколько своих материальных вопросов, а это уже хорошее достижение! Не забывайте звонить и писать дорогим Вам людям, карантин не должен стать вашей изоляцией от мира.

Козерог. Астрологи не советуют что-либо менять в привычной для Вас работе, а на рискованные предложения лучше не соглашаться. Хорошее время для новых начинаний, особенно если план Вы хотели реализовать уже несколько месяцев.

Водолей. Работать Вы предпочтете дома, будете выполнять поставленные задачи с продуктивностью. Это благоприятное время для продаж! Если есть возможность, отправляйтесь в новые места и люди насытят Вас энергией на несколько месяцев.

Рыбы. Вы сегодня будете активно работать из-за определенной материальной озабоченности. Постарайтесь внимательно относиться к мелочам для достижения успеха. Ваш врожденный скептицизм может помешать рассмотреть достойное предложение о подработке, поэтому не отказывайтесь от него сразу. Проанализируйте плюсы и минусы.

Астролог: Вальдемар Небоходцев