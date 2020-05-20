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Алексей Венглинский: патрулировать Благовещенский район пожарные могут дистанционно

Алексей Венглинский: патрулировать Благовещенский район пожарные могут дистанционно
Фото: скрин видео

На территории Благовещенского района установлена система «Лесохранитель». Она представляет собой программное обеспечение и 4 камеры видеонаблюдения, с помощью которых удается наблюдать за территорией и оперативно реагировать на возгорания.

Об этом министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский рассказал в программе «Простые вопросы». «В этом году в пилотном, опытном порядке мы провели закупку и монтаж системы “Лесохранитель”. Кроме программного обеспечения, это 4 камеры, установленные на вышках сотовой связи, которые покрывают практически всю территорию Благовещенского района, и в этом году это позволило очень сильно повысить оперативность обнаружения пожаров на этой территории. Мы в этом году экономим деньги на наземном патрулировании и можем обслуживать, не выходя из кабинета весь Благовещенский район», – рассказал Алексей Викторович.

В следующем году такую систему мониторинга планируется установить в еще одном районе области.

В настоящий момент пожароопасный сезон открыт на территории всего Приамурья. С начала сезона зарегистрировано уже 438 природных пожаров, огнем пройдена площадь 102 тысячи гектаров. В прошлом году за этот период пожаров было 299 пожаров, горело 172 тысячи гектаров. «Несмотря на то, что в этом году пожаров объективно больше, результаты по площади и оперативности тушения лучше. Средняя площадь одного пожара снизилась с 577 до 230 гектаров, большая часть пожаров потушена в первые сутки», – добавил Алексей Венглинский.

90 % пожаров происходят по вине человека. Люди устраивают сельскохозяйственные палы, жарят шашлыки, бросают окурки из окон машин и поездов.

Как готова область к тушению пожаров, что сделано для защиты населенных пунктов от огня, смотрите в программе «Простые вопросы».

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#пожары #природа #Простые вопросы

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    37 минут назад

    пусть дистанционно получают деньги

  • Undertaker

    Undertaker
    8 секунд назад

    Демидычпусть дистанционно получают деньги


    В тугриках, причём начальствующий состав.

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