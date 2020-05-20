В Благовещенске проводят дезинфекцию парков, спортплощадок и автобусов генераторами холодного тумана

В областной столице продолжают санобработку общественных территорий. Дезинфекция проводится с использованием генераторов холодного тумана. Правительство Амурской области направило в Благовещенск два таких устройства.

По информации «Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области», дезинфекция проводится в рамках комплекса противоэпидемических мероприятий. При проведении санобработки происходит уничтожение возбудителей, имеющихся на объектах окружающей среды. Генераторы холодного тумана позволяют проводить дезинфекцию методом орошения. По словам специалистов, это один из самых эффективных методов обработки воздуха и объектов внешней среды. На этой неделе спецоборудование применяли в городском парке, на территории ОКЦ, а также в парке Дружбы.

«Один раз в 2 дня будет проводиться обработка с использованием генератора на территории ОКЦ и на территории парка Дружбы. Наш специалист получил рекомендации от управления ГОЧС. Обрабатывается скейт-парк, а также скамейки поручни на спортивных площадках. В общем, дезинфицируют те поверхности, до которых люди дотрагиваются руками», – рассказала директор ОКЦ Надежда Багрова.

Кроме этого, в ежедневном режиме проводится дезинфекция автобусов муниципального предприятия «Автоколонна 1275». В конце рабочих смен салоны 42 автобусов, которые работают на линиях, обрабатываются дезраствором с помощью генератора.

Продолжается обработка территории набережной. Детскую площадку специалисты МКП «ГСТК» дезинфицируют по вторникам и пятницам с 9:00 до 12:00. Пешеходные зоны, велодорожку и малые архитектурные формы – от улицы Артиллерийской до Театральной – моют ежедневно с помощью поливальных машин, другого спецоборудования.

По графику дезинфицирующими средствами обрабатывают и подъезды многоквартирных домов. По информации городского управления ЖКХ, 19 мая управляющими компаниями, ТСЖ и ЖКС обработка проведена в 305 домах.