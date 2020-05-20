Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:36 0

В Благовещенске проводят дезинфекцию парков, спортплощадок и автобусов генераторами холодного тумана

В Благовещенске проводят дезинфекцию парков, спортплощадок и автобусов генераторами холодного тумана
Фото: пресс-служба Администрации г. Благовещенска

В областной столице продолжают санобработку общественных территорий. Дезинфекция проводится с использованием генераторов холодного тумана. Правительство Амурской области направило в Благовещенск два таких устройства.

По информации «Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области», дезинфекция проводится в рамках комплекса противоэпидемических мероприятий. При проведении санобработки происходит уничтожение возбудителей, имеющихся на объектах окружающей среды. Генераторы холодного тумана позволяют проводить дезинфекцию методом орошения. По словам специалистов, это один из самых эффективных методов обработки воздуха и объектов внешней среды. На этой неделе спецоборудование применяли в городском парке, на территории ОКЦ, а также в парке Дружбы.

«Один раз в 2 дня будет проводиться обработка с использованием генератора на территории ОКЦ и на территории парка Дружбы. Наш специалист получил рекомендации от управления ГОЧС. Обрабатывается скейт-парк, а также скамейки поручни на спортивных площадках. В общем, дезинфицируют те поверхности, до которых люди дотрагиваются руками», – рассказала директор ОКЦ Надежда Багрова.

Кроме этого, в ежедневном режиме проводится дезинфекция автобусов муниципального предприятия «Автоколонна 1275». В конце рабочих смен салоны 42 автобусов, которые работают на линиях, обрабатываются дезраствором с помощью генератора.

Продолжается обработка территории набережной. Детскую площадку специалисты МКП «ГСТК» дезинфицируют по вторникам и пятницам с 9:00 до 12:00. Пешеходные зоны, велодорожку и малые архитектурные формы – от улицы Артиллерийской до Театральной – моют ежедневно с помощью поливальных машин, другого спецоборудования.

По графику дезинфицирующими средствами обрабатывают и подъезды многоквартирных домов. По информации городского управления ЖКХ, 19 мая управляющими компаниями, ТСЖ и ЖКС обработка проведена в 305 домах.

Просмотров всего: 215

#коронавирус

распечатать


Коронавирус

В России за сутки умерло рекордное число пациентов с COVID-19
Коронавирус

Сахалинцу присудили штраф 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Коронавирус

Генераторы холодного тумана переданы на КПП и управляющим компаниям Шимановска

Общество

В Благовещенске продезинфицировали автобусы и автовокзал (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь