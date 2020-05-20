В России за сутки умерло рекордное число пациентов с COVID-19

В России за последние сутки зарегистрировали 135 умерших с подтвержденным коронавирусом. Это рекордное число за все время распространения инфекции в стране.

Общее количество жертв выросло до 2 972 человек, сообщает оперативный штаб. Наибольшее количество умерших последний раз регистрировали 16 мая. Тогда в стране скончались 119 человек.

Всего в России зарегистрировали 308,7 тысячи зараженных. За последние сутки в стране выявили 8 764 новых случая, сообщает РБК.

20 мая в Амурской области был поставлен новый рекорд по коронавирусу. В установленном порядке лабораторно подтверждено 30 новых случаев COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 12,1 %. Таким образом, в регионе с нарастающим итогом выявлено 277 случаев новой коронавирусной инфекции.

В Амурской области 19 мая Роспотребнадзор сообщил о случае смерти от коронавируса. «Скончалась женщина 80 лет из Серышевского района, у неё имелись сопутствующие заболевания, которые отягощали течение болезни, – сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и другие», – пояснила руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова.