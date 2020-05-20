В Благовещенске задержан гражданин, расплачивающийся билетами «Банка приколов»

Предприниматели Благовещенска после снятия дневной выручки в кассе находили 5-тысячные билеты «Банка приколов». Об этом они сообщили в дежурную часть отдела полиции города.

Злоумышленника задержали, когда он хотел рассчитаться подобной бумажкой за букет цветов. Но работник магазина проявила бдительность и нажала на тревожную кнопку. На вызов приехали сотрудники частной охранной организации и удерживали злоумышленника до приезда полиции.

Полицейские доставили его в дежурную часть. Личность задержанного установлена – это ранее неоднократно судимый местный житель 1974 года рождения. Предварительно стало известно, что данный гражданин преимущественно вечером заходил в магазины и расплачивался с продавцами за товар 5-тысячным билетом «Банка приколов». Покупки злоумышленник совершал на маленькую сумму, чтобы получить сдачу настоящими деньгами. Подозреваемому инкриминируется 4 подобных эпизода.

По всем фактам мошеннических действий отделом дознания межмуниципального отдела МВД России «Благовещенский» возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.159 УК РФ.

Кроме того, установлена причастность указанного гражданин к серии квартирных краж.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает УМВД России по Амурской области.

Полиция рекомендует продавцам: при обнаружении билета «Банка приколов», не возвращать ее «шутнику»; не высказывать ему свои сомнения в подлинности купюры; под любым предлогом (размена купюры из-за отсутствия сдачи, нахождения товара в подсобном помещении) сообщить о мошенничестве в полицию: 02 или 102 – с сотового телефона.