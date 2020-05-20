Два амурских писателя подали заявки на литературную премию имени Арсеньева

Литературная премия имени Арсеньева озвучила состав жюри, которое возглавит писатель и публицист Алексей Варламов. Победитель в каждой из трех номинаций получит по 500 тысяч рублей. От Амурской области заявки подали как минимум два писателя. Прием заявок решили продлить до 30 июля.

19 мая ТАСС провело онлайн-конференцию о подготовке к проведению премии. Состав жюри озвучил куратор премии Вячеслав Коновалов. Его председателем станет писатель и публицист Алексей Варламов. Оценивать произведения на дальневосточную тематику будут и другие эксперты со всей страны: писатель, литературовед и критик Павел Басинский; прозаик и кинодраматург Андрей Рубанов; писатель, кандидат филологических наук Андрей Аствацатуров; писатель, переводчик и книжный обозреватель Михаил Визель; детский писатель и поэт Анастасия Строкина (финалист прошлогодней премии); детский писатель, художник и путешественник Александр Дорофеев; издатель и просветитель Павел Жданов; писатель и журналист Василий Авченко (лауреат прошлогодней премии в специальной номинации); поэт и писатель, музыкант, актер и ведущий Александр Ф. Скляр и кандидат филологических наук Наталья Милянчук.

Вячеслав Коновалов отметил, что определяющими при выборе членов жюри стали два простых критерия – любовь к литературе и Дальнему Востоку. А вот прием работ решено было продлить до 30 июля.

«Мы получили 38 произведений. Работы приходят чуть медленнее, чем в прошлом году, поэтому мы собираемся передвинуть срок окончания приема работ с 30 июня на месяц вперед», – рассказал куратор премии Вячеслав Коновалов.

Амур.инфо стало известно, что от Амурской области выдвинулись как минимум два писателя. Член Российского Союза писателей Виктор Романцов подал на конкурс документальную серию книг «Переселенцы».

Вторая книга, отправленная на конкурс – «Окно времени» Александра Курако. В конце 2019 года она вышла в издательстве «Царское слово».

Подробнее о произведениях – в блоге Культпросвет.

«Оба эти писателя — большие трудяги. Они постоянно ведут кропотливую работу в архивах, библиотеках, музейных собраниях. Пытаются найти какие-то приметы времени, детали, которые бы точно характеризовали людей, быт, настроения описываемого времени, предпосылки, события и последствия. Именно поэтому их книги отличаются исторической правдой. У Александра Курако интересная художественная подача на хорошей выверенной исторической основе. А книги Виктора Романцова вообще можно считать учебниками по дальневосточному краеведению. Александр заявился на премию сам, а Виктора я делегировала. Я им обоим желаю удачи», — поделилась председатель Амурского отделения Российского союза писателей Галина Одинцова.

Заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорий Куранов напомнил, что литературная премия имеет большое значение не только для литературного сообщества, но и для всего населения России в целом.

«Действительно, Дальний Восток – это необыкновенная красота, но это ещё и 44% нашей страны, при этом только 8% населения и примерно столько же экономики. Этот регион для страны дает возможность развиваться, а премия этому способствует. Нам нужна популяризация Дальнего Востока, нужна новая романтика», – считает Куранов.

«Нужно дать писателям возможность путешествовать. 44 % территории! Великие, прекрасные места от Чукотки до Курильских островов. Если бы можно было бы продумать механизм творческих поездок писателей, это было бы движение в правильном направлении. Ещё Гоголь говорил, что "надо проездиться по России". Если мы начнем наше "проездиться" с Дальнего Востока, это будет очень здорово», – считает ректор Литературного института им. Горького и председатель жюри премии Алексей Варламов.

Члены жюри призывают авторов не ограничивать себя жанровыми и стилистическими жанрами и творить в полную силу, и такие произведения эксперты обязательно оценят, сообщается на сайте премии.

Прием заявок для участия во втором сезоне Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева начался 1 февраля 2020 года. Подать заявку на участие можно до 30 июля 2020 года на официальном сайте премияарсеньева.рф. На соискание могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары. Место жительства автора значения не имеет, главное – писать на русском языке. После будет объявлен лонг-лист премии, шорт-лист, а объявление и награждение лауреатов пройдёт в декабре в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве».

Общероссийская литературная премия «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева учреждена по инициативе заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в 2019 году. Она присуждается за лучшие произведения на тему Дальнего Востока, написанные на русском языке, без привязки к месту проживания автора, для того чтобы «привлечь культурный интерес к Дальнему Востоку как территории приоритетного развития XXI века».

Премия имеет три основные номинации: длинная проза, короткая проза и проза для детей. Победитель в каждой номинации получает 500 000 рублей.