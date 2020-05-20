На железной дороге в Приамурье произошло смертельное ДТП (видео)

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На железнодорожном переезде станции Мухинская в Шимановском районе произошло смертельное ДТП. Погиб водитель трактора.

20 мая в 10:32 на станции Мухинская Забайкальской железной дороги водитель трактора при запрещающем сигнале светофора выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с одиночным локомотивом.

«Схода подвижного состава нет, путевая инфраструктура не пострадала, локомотив получил повреждения. Выведены из строя два напольных светофора. Водитель трактора смертельно травмирован», – сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

В результате ДТП движение по станции Мухинская было временно приостановлено, задержан на 29 минут пассажирский поезд № 325 Хабаровск – Нерюнгри. Последствия происшествия устранены, движение по станции осуществляется в штатном режиме.