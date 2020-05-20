Сахалинцу присудили штраф 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

Житель Сахалина выплатит штраф в 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе. Решение принял Южно-Сахалинский городской суд. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

«Он признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий», – сообщается в пресс-релизе ведомства.

По информации прокуратуры, суд установил, что 27 апреля 2020 года один из пассажиров авиарейса Бангкок – Шанхай – Южно-Сахалинск во время стоянки самолета в аэропорту областного центра сделал с телефона видеозапись, которую распространил в соцсети. В ней он сказал, что людей обеспечили СИЗ только по прибытии на Сахалин, а действия представителей государственных органов и учреждений были обусловлены желанием ввести в заблуждение население.

«Сведения оказались недостоверными, поскольку накануне в аэропорту города Бангкок (Королевство Таиланд) пассажиры авиарейса обеспечены (безвозмездно) акционерным обществом "Авиакомпания Аврора" средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными комбинезонами, проинструктированы о необходимости их использования на протяжении всего полета», – подчеркивается в сообщении.

По информации прокуратуры, мужчина признал вину и удалил видеозапись из интернета. Суд наказал его штрафом в размере 300 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, сообщает РИА Новости.