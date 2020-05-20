Генераторы холодного тумана переданы на КПП и управляющим компаниям Шимановска

Город Шимановск стал одним из населенных пунктов, куда министерство ЖКХ Приамурья распределило поступившие в Амурскую область от «Доброфлота» генераторы холодного тумана и ранцы для дезинфекции.

Туда отправили один генератор холодного тумана и два ранца. Еще один генератор привезли представители регионального управления ветеринарии для усиления санитарных мероприятий на КПП.

«Один генератор находится на основном КПП. Второй в настоящее время передан управляющим компаниям для санитарной обработки подъездов домов и спортивных площадок. Мы составляем график, по которому генераторами будут обрабатываться социальные учреждения — это, разумеется, больница, дошкольные учреждения, где работают дежурные группы. А также общественные территории. Для работы генераторов мы приобрели специальные растворы, безопасные для людей», – рассказала исполняющая обязанности мэра Шимановска Оксана Базылева.

Как сообщало Амур.инфо, 18 мая вступили в силу ограничения на въезд в Шимановск и выезд из него. Попасть в населенный пункт, как и покинуть его, теперь можно только через два специально оборудованных КПП. Один, основной, располагается на съезде с федеральной автодороги «Амур», второй – у выхода на Кумарскую трассу, которая ведет в крупные села Шимановского района.