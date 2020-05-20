В Приамурье сотрудника Росгвардии, подозреваемого во взятке, заключили под стражу (видео)

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Уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки) возбуждено в отношении инспектора по особым поручениям отделения контроля за частной охранной деятельностью центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии. Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый и защитник возражали.

Суд, проверив ходатайство и приобщенные к нему материалы, убедился, что указанные документы содержат конкретные сведения, дающие достаточные основания полагать о возможной причастности сотрудника Росгвардии к инкриминируемому ему преступлению, и указанные сведения являются достаточными для принятия решения о применении к нему меры пресечения, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

В настоящее время уголовное дело находится в первоначальной стадии расследования, идет сбор и закрепление доказательств.