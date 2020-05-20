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В Приамурье сотрудника Росгвардии, подозреваемого во взятке, заключили под стражу (видео)

В Приамурье сотрудника Росгвардии, подозреваемого во взятке, заключили под стражу (видео)
Фото: скриншот видео

Сотрудника Росгвардии, подозреваемого в получении взятки, заключили под стражу на 2 месяца. Подозреваемый получил от директора частной охранной организации 100 тысяч рублей за покровительство при осуществлении контроля за деятельностью фирмы, а также непринятие мер в случае выявления в дальнейшем возможных нарушений.

Уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки) возбуждено в отношении инспектора по особым поручениям отделения контроля за частной охранной деятельностью центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии. Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый и защитник возражали.

Суд, проверив ходатайство и приобщенные к нему материалы, убедился, что указанные документы содержат конкретные сведения, дающие достаточные основания полагать о возможной причастности сотрудника Росгвардии к инкриминируемому ему преступлению, и указанные сведения являются достаточными для принятия решения о применении к нему меры пресечения, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

В настоящее время уголовное дело находится в первоначальной стадии расследования, идет сбор и закрепление доказательств.

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#суды

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Комментарии
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  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    Только по упоминанию в статье о Благовещенском городском суде стало понятно в каком из трёх регионов Приамурья ( Хабаровский край, Еврейская автономная область, Амурская область) взяли под стражу сотрудника Росгвардии. Неужели нельзя в заголовке мою родную область называть АМУРСКАЯ. Или редакторы Приамурье.инфо находят что-то зазорное в названии нашего региона - Амурская область.

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    1 час назад

    Сразу видно настоящего патриота. На толстовке герб России Богоспасаемой.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    32 минуты назад

    И это "гвардия",-расстрелять, в гвардии такого быть не может-по определению...

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    28 минут назад

    Не за что расстреливать, вы совсем озверели. Но строго указать надо. И ладно бы он пристрелил либерала какого за стаканчик брошенный, но тут мздоимство.

    Поэтому строго наругать и отпустить с повышением в чине.

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