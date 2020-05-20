«Коронавирусный» град прошел в нескольких уголках мира

В Мексиканском штате Нуэво-Леон выпал необычный град в форме коронавируса. Об аналогичном природном явлении также сообщили на противоположном крае света.

По утверждению очевидцев, на упавших на землю градинах явственно просматривались характерные шипы похожие на те, что есть у нового коронавируса. Перепуганные местные жители увидели в инциденте «послание Бога с напоминанием о необходимости оставаться по домам» в период эпидемии.

Об аналогичном природном явлении также сообщили на противоположном крае света. Пользователь Twitter Arlene Lee показала фото «коронавирусного» града, выпавшего в китайском городе Циндао.

Метеоролог и консультант Всемирной метеорологической организации Жозе Мигель Винас изучил появившиеся в соцсетях снимки. Он сказал, что ничего сверхъестественного в этом нет: во время сильных штормов градины разного размера при ударении друг с другом раскалываются и слипаются в самые необычные формы, в том числе образовывая такие же шипы, сообщает «Лента.ру».