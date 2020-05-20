В Благовещенске продезинфицировали автобусы и автовокзал (видео)

Фото: скриншот видео

Автовокзалу в Благовещенске по линии регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства поступило оборудование для проведения дезинфекции. Это генератор холодного тумана и распылитель. Обработка будет проводиться как внутри и снаружи на территории автовокзала, так и в автобусах.

Дезинфекция проводится специальными спирто- и хлоросодержащими веществами методом орошения. При распылении дезсредства одновременно обрабатываются воздух и поверхности. В транспорте, к примеру, процесс орошения позволяет обработать все необходимые зоны, так называемые зоны риска. Это поручни, держатели, спинки, подлокотники, стенки.

«Дезинфекция является одним из составляющих комплекса противоэпидемических мероприятий. При помощи дезинфекции происходит уничтожение имеющихся возбудителей на окружающих предметах. Экспозиция у каждого дезсредства разная – как правило, от 30 до 60 минут. По истечении этого времени возбудители уничтожаются. Согласно имеющимся рекомендациям обработка автобусов межрейсовых должна проводиться не реже двух раз за смену. Как правило, это в середине рабочего дня и в конце рабочего дня», – пояснила заместитель главного врача «Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области» Екатерина Бурдинская.

«Обработка осуществляется каждый день, эффект положительный. Сегодня пассажиропоток упал, поэтому в пределах 30 автобусов сегодня обрабатываются как внутри, так и снаружи. Дезинфекцию мы начали по распоряжению Роспотребнадзора, а конкретно этим оборудованием – сегодня оно поступило», – сообщил менеджер ЗАО «Автовокзал» Сергей Белогуб.