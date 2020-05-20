Новый рекорд: в Амурской области впервые выявили 30 заболевших коронавирусом за сутки

На 20 мая в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 30 новых случаев COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 12,1 %. Таким образом в регионе с нарастающим итогом выявлено 277 случаев новой коронавирусной инфекции.

Из них в Благовещенске – 104 (плюс 20) случая, в Тынде – 39, в Шимановске – 32, в Белогорске – 30, в Серышевском районе (село Тавричанка – 8, село Бочкаревка – 1, село Томское – 3, поселок Серышево – 9, село Соколовка – 4) – 25 (плюс 4), в Свободном – 22 (плюс 4), в Благовещенском районе (село Владимировка – 2, село Чигири – 3) – 5 (плюс 1), в Магдагачинском районе (поселок Магдагачи) – 4, в Ивановском районе (село Крещеновка) – 4, в Прогрессе – 4, в Зее – 3, в Райчихинске – 3 (плюс 1), в Бурейском районе (поселок Талакан) – 1, в Завитинском районе (село Успеновка) – 1.

Показатель заболеваемости – 35,06 на 100 тысяч населения. Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 42,6 %, бессимптомная форма – 33,6 %, ОРВИ – 23,8 %. По состоянию на 20.05.2020 зарегистрирован 1 летальный исход от заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019).

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 36,5 %. 72 человека выписаны из стационара с выздоровлением.

По эпидемическим показаниям управлением Роспотребнадзора выдано 2 980 постановлений главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции по мету жительства граждан, прибывших из-за границы или бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, и 477 предписаний о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в части проведения медицинского наблюдения, лабораторного обследования, соблюдения противоэпидемического режима.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на COVID-19 в отношении 789 человек, бывших в контакте с заболевшими. Из них на изоляции по месту жительства находится 764 человека, в изоляторах – 25 человек.

По состоянию на 20 мая проведено 30 585 исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 17 365 исследований (57 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».