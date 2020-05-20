Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20мая
Предыдущая новость
сегодня, 16:14 0

Новый рекорд: в Амурской области впервые выявили 30 заболевших коронавирусом за сутки

Новый рекорд: в Амурской области впервые выявили 30 заболевших коронавирусом за сутки
Фото: zurnal24.si

На 20 мая в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 30 новых случаев COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 12,1 %. Таким образом в регионе с нарастающим итогом выявлено 277 случаев новой коронавирусной инфекции.

Из них в Благовещенске – 104 (плюс 20) случая, в Тынде – 39, в Шимановске – 32, в Белогорске – 30, в Серышевском районе (село Тавричанка – 8, село Бочкаревка – 1, село Томское – 3, поселок Серышево – 9, село Соколовка – 4) – 25 (плюс 4), в Свободном – 22 (плюс 4), в Благовещенском районе (село Владимировка – 2, село Чигири – 3) – 5 (плюс 1), в Магдагачинском районе (поселок Магдагачи) – 4, в Ивановском районе (село Крещеновка) – 4, в Прогрессе – 4, в Зее – 3, в Райчихинске – 3 (плюс 1), в Бурейском районе (поселок Талакан) – 1, в Завитинском районе (село Успеновка) – 1.

Показатель заболеваемости – 35,06 на 100 тысяч населения. Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 42,6 %, бессимптомная форма – 33,6 %, ОРВИ – 23,8 %. По состоянию на 20.05.2020 зарегистрирован 1 летальный исход от заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019).

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 36,5 %. 72 человека выписаны из стационара с выздоровлением.

По эпидемическим показаниям управлением Роспотребнадзора выдано 2 980 постановлений главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции по мету жительства граждан, прибывших из-за границы или бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, и 477 предписаний о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, в части проведения медицинского наблюдения, лабораторного обследования, соблюдения противоэпидемического режима.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на COVID-19 в отношении 789 человек, бывших в контакте с заболевшими. Из них на изоляции по месту жительства находится 764 человека, в изоляторах – 25 человек.

По состоянию на 20 мая проведено 30 585 исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 17 365 исследований (57 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

Просмотров всего: 514

#коронавирус

распечатать


В России и мире

Доктор Мясников считает, что все россияне должны переболеть коронавирусом
Общество

Некоторые санатории и отели в России могут заработать 1 июня
Коронавирус

За болезнь, инвалидность или смерть медика от COVID-19 положены страховые выплаты

сегодня, 12:24
Коронавирус 2

Производство защитных костюмов в России выросло почти на 50 %
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь