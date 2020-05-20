В Благовещенске в детском саду выявили коронавирус

В областном центре Приамурья закрыли корпуса детского сада № 5. Там выявлен случай коронавирусной инфекции. Сотрудникам объявили, что они попали в зону риска, и попросили сидеть дома на полной самоизоляции. У работников нескольких корпусов этого детсада, а также у дошколят, которые посещали дежурные группы, будут брать анализы на COVID-19.

О том, что 1, 2 и 4 корпуса детского сада № 5 закрываются, сотрудникам и родителям дошкольников объявили во вторник, 19 мая.

Среди родителей распространили такое сообщение: «Уважаемые родители, в связи с предписанием Роспотребнадзора от 19.05.2020 г. дежурные группы в МАДОУ ДС № 5 будут закрыты с 20.05.2020 до особого распоряжения. В Роспотребнадзор были поданы списки детей, посещавших дежурные группы 1,2,4 корпусов детского сада, в связи с этим у вашего ребенка будет взят тест на наличие или отсутствие коронавирусной инфекции».

Сотрудникам руководители корпусов сообщили, что с 20 мая все должны оставаться дома на полной самоизоляции и ждать приезда медиков, которые протестируют на COVID-19. Также проинформировали, что теперь необходимо оформить больничный, позвонив в свою поликлинику.

Как рассказал один из сотрудников детского сада, до 12 мая в дошкольном учреждении была открыта одна дежурная группа – в первом корпусе. После 12 мая, когда президент объявил об окончании нерабочих дней, сотрудников собрала заведующая и объявила, что все должны выходить на работу.

Дополнительные дежурные группы открыли на прошлой неделе в первом и втором корпусах. Работники, которые не были там задействованы, на работу все равно ходили: занимались покраской, побелкой, уборкой территории.

Теперь они самоизолировались, у них берут тесты на коронавирус. Никаких подробностей, говорят люди, им не рассказывают и не говорят, почему дошкольное учреждение попало в группу риска по коронавирусу. Информацию прокомментировали в амурском Роспотребнадзоре.

«В связи с выявлением случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в дошкольном образовательном учреждении № 5 г. Благовещенска, приняты меры по изоляции контактных детей и персонала, в отношении которых в настоящее время проводится медицинское наблюдение и лабораторное тестирование. Обращаем внимание родителей о недопустимости направления в дошкольные учреждения детей с любыми клиническими проявлениями инфекционного заболевания и необходимость соблюдения мер профилактики респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», – сообщили в ведомстве.