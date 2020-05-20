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Практика в полях: студенты Амурского казачьего колледжа начали сеять сою

Практика в полях: студенты Амурского казачьего колледжа начали сеять сою
Фото: amurobl.ru

Со второй половины мая Амурский казачий колледж начал посевную кампанию. В рамках производственной практики в поле вышли мастера производственного обучения и 20 студентов 2 и 4 курсов, осваивающих направление «Мастер сельскохозяйственного производства». В работе задействовано шесть единиц техники.

«Поскольку от правильной настройки оборудования зависят сроки и качество проведения посевной, еще до начала сезона студенты под руководством наставников занимались подготовкой тракторов, сеялок и автомобилей. В первые дни проводились пусконаладочные работы, регулирование сеялок на норму и глубину посева», – прокомментировал директор колледжа Станислав Каюков.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой работы проводятся с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

К концу посевной соей планируется засеять более 200 гектаров земли. Помощь колледжу с семенным фондом оказали крупные хозяйства Константиновского и Тамбовского районов.

Вскоре темпы производительности студентов Амурского казачьего колледжа станут выше. В учреждении ожидают приход новой техники, закупленной на средства областного бюджета в рамках модернизации организаций профессионального образования. В частности, на общую сумму в пять миллионов рублей колледжем приобретен трактор, пресс-подборщик и тренажер навигационного комплекса.

«Обучение студентов на новом современном оборудовании улучшит качество подготовки квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса», – прокомментировал начальник отдела профессионального образования и науки регионального минобрнауки Михаил Захаров.

Всего на обновление материально-технической базы амурских колледжей в этом году министерством образования и науки Амурской области выделено свыше 26 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального минобра.

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#образование #сельское хозяйство #студенты

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Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    1 час назад

    А после продажи сои китайцам, что-то студентам уделят?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Практика по размахиванию нагайками и обливанием зелёнкой мыслящих иначе чем ЕР-зомбированные? Будет?

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    ay

    Практика по ...обливанием зелёнкой мыслящих иначе... Будет?



    вы так говорите как будто это плохо обливать навальных зеленкой

    При Сталине их просто расстреливали и в лагеря ссылали, а при Владимире Великом просто зеленка и всеобщее осуждение.

  • uslon

    uslon
    1 час назад

    oenesterov

    ay

    Практика по ...обливанием зелёнкой мыслящих иначе... Будет?



    вы так говорите как будто это плохо обливать навальных зеленкой?

    При Сталине их просто расстреливали и в лагеря ссылали, а при Владимире Великом просто зеленка и всеобщее осуждение.



    Так мыслить иначе нельзя, что ли?

  • oenesterov

    oenesterov
    55 минут назад

    uslon

    oenesterov

    ay

    Практика по ...обливанием зелёнкой мыслящих иначе... Будет?



    вы так говорите как будто это плохо обливать навальных зеленкой?

    При Сталине их просто расстреливали и в лагеря ссылали, а при Владимире Великом просто зеленка и всеобщее осуждение.



    Так мыслить иначе нельзя, что ли?



    а казаки что мысли читать умеют?

    мыслить иначе можно, а вот ходить на несанкционированные мероприятия и пропагандировать гомосексуализм нельзя

  • Демидыч

    Демидыч
    44 минуты назад

    казачки хотят китайский барыш сорвать-идеологии здесь не будет

  • Undertaker

    Undertaker
    8 минут назад

    uslon
    oenesterov

    ay

    Практика по ...обливанием зелёнкой мыслящих иначе... Будет?



    вы так говорите как будто это плохо обливать навальных зеленкой?

    При Сталине их просто расстреливали и в лагеря ссылали, а при Владимире Великом просто зеленка и всеобщее осуждение.



    Так мыслить иначе нельзя, что ли?


    При тамошнем порядке данного наймита иностранного господина сразу бы определили за расхищение госсобственности, ресурсов и недр, шпионаже и прочем. Это при едрастах таким воля вольная.

  • ay

    ay
    7 минут назад

    oenesterov
    ay

    Практика по ...обливанием зелёнкой мыслящих иначе... Будет?



    вы так говорите как будто это плохо обливать навальных зеленкой

    При Сталине их просто расстреливали и в лагеря ссылали, а при Владимире Великом просто зеленка и всеобщее осуждение.


    Ну то есть, если такого запутинца как ты облить бриллиантовым (или золотым) и отхлестать ремнём (кнутом), то будет норм - в полицию не побежишь?

  • Undertaker

    Undertaker
    3 минуты назад

    ay
    oenesterov
    ay

    Практика по ...обливанием зелёнкой мыслящих иначе... Будет?



    вы так говорите как будто это плохо обливать навальных зеленкой

    При Сталине их просто расстреливали и в лагеря ссылали, а при Владимире Великом просто зеленка и всеобщее осуждение.


    Ну то есть, если такого запутинца как ты облить бриллиантовым (или золотым) и отхлестать ремнём (кнутом), то будет норм - в полицию не побежишь?


    К таким вообще нельзя ни обращаться не прикасаться.

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    59 секунд назад

    Я страшную тайну открою: в Амурской области нет казаков. Всех расказачили (офиц. определение слова).

    Вновь созданное Амурское казачье войско - смесь бывших военных-алкашей и прочих граждан, которые всю жизнь не работали, а присутствовали общественниками. Молодежь втянули славно, конечно. Но цирк должен быть. У Французов - Дю Солей. У нас - Амурское казачье войско.

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