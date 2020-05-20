Практика в полях: студенты Амурского казачьего колледжа начали сеять сою

Со второй половины мая Амурский казачий колледж начал посевную кампанию. В рамках производственной практики в поле вышли мастера производственного обучения и 20 студентов 2 и 4 курсов, осваивающих направление «Мастер сельскохозяйственного производства». В работе задействовано шесть единиц техники.

«Поскольку от правильной настройки оборудования зависят сроки и качество проведения посевной, еще до начала сезона студенты под руководством наставников занимались подготовкой тракторов, сеялок и автомобилей. В первые дни проводились пусконаладочные работы, регулирование сеялок на норму и глубину посева», – прокомментировал директор колледжа Станислав Каюков.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой работы проводятся с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

К концу посевной соей планируется засеять более 200 гектаров земли. Помощь колледжу с семенным фондом оказали крупные хозяйства Константиновского и Тамбовского районов.

Вскоре темпы производительности студентов Амурского казачьего колледжа станут выше. В учреждении ожидают приход новой техники, закупленной на средства областного бюджета в рамках модернизации организаций профессионального образования. В частности, на общую сумму в пять миллионов рублей колледжем приобретен трактор, пресс-подборщик и тренажер навигационного комплекса.

«Обучение студентов на новом современном оборудовании улучшит качество подготовки квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса», – прокомментировал начальник отдела профессионального образования и науки регионального минобрнауки Михаил Захаров.

Всего на обновление материально-технической базы амурских колледжей в этом году министерством образования и науки Амурской области выделено свыше 26 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального минобра.