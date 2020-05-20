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сегодня, 15:50 2

В 2021 году в Приамурье пройдет кадастровая оценка всех объектов капитального строительства

В 2021 году в Приамурье пройдет кадастровая оценка всех объектов капитального строительства
Фото: strogino-miel.ru

В следующем году Амурскую область ждет кадастровая оценка всех объектов капитального строительства. Распоряжение об этом принято правительством Амурской области 11 февраля этого года.

Оценке подлежат здания, сооружения, помещения, машино-места, объекты незавершенного строительства и единые недвижимые комплексы. Основная цель кадастровой оценки недвижимости – расчет на ее основе имущественного и земельного налогов.

«Кадастровая оценка – это способ верного определения стоимости объекта на сегодняшний день для правильного исчисления величины налога и арендной платы. Сейчас налог на объекты капитального строительства определяется на основании кадастровой стоимости, рассчитанной независимыми оценщиками по состоянию на 1 января 2016 года. После проведения государственной оценки, налог будет рассчитываться на основании ее результатов. Этой работой будет заниматься ГБУ "Центр государственной кадастровой оценки Амурской области". Для того чтобы минимизировать вероятность ошибок при определении кадастровой стоимости, а следовательно, и неправильного начисления налогов, собственники объектов недвижимости, могут подавать декларации о характеристиках этих объектов. Сделать это можно уже сейчас», – прокомментировала руководитель Центра Оксана Курганова.

С информацией о способах подачи деклараций можно ознакомиться на официальном сайте Центра (http://cgko28.ru/), в разделе «Подача декларации». По всем вопросам подачи (приема) деклараций обращаться по телефону: 8(4162) 77-15-80.

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#налоги #Недвижимость

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Комментарии
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  • bayan-spam

    bayan-spam
    5 минут назад

    ЭТО ЗНАЧИТ ЧТО НАЛОГ С 2022 года ВЫРАСТЕТ!

  • bayan-spam

    bayan-spam
    2 минуты назад

    платили вы налог за квартиру 500р или 3000р будет +20-40%! Пока сеьёр помидор рулит НАЛОГИ БУДУТ РАСТИ быстро! и АРЕНДА ДОРОЖАТЬ! А значит товары и Услуги тоже дорожать! А денег будет столько же на всё!

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