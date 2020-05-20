Доктор Мясников считает, что все россияне должны переболеть коронавирусом

Доктор Александр Мясников считает, что все люди в России переболеют коронавирусом. Он призвал не бояться инфекции и относиться к происходящему философски.

Врач и глава инфоцентра по борьбе с коронавирусом призвал россиян не искать в каждом симптоме коронавирусную инфекцию. По его словам, если подозрения есть, то надо сдать анализ. Однако и он по сути ничем не поможет.

«Поэтому просто живите. Инфекция возьмет свое. Мы все равно все переболеем. Кому положено умереть – помрут», – заявил он в эфире программы «Спасибо, доктор!», которая вышла на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Врач напомнил, что при заражении антитела можно увидеть только через 10-12 дней после инфицирования. Если их нет, то это не значит, что человек здоров, сообщает «360».

Также он развеял слухи о том, что раньше смертей от внебольничной пневмонии было меньше, чем сейчас. Теледоктор рассказал, что каждый третий человек старше 65 лет с этим диагнозом умирает.