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Ремонт объездной дороги на улице Нагорной в Благовещенске завершается

Ремонт объездной дороги на улице Нагорной в Благовещенске завершается

Улицу Нагорную в Благовещенске заканчивают ремонтировать. Она станет альтернативным проездом из микрорайона в центр города, пока идет капитальный ремонт виадука на Загородной

Самый трудоемкий этап работ на Нагорной уже пройден: завершено расширение проезжей части на всем ее протяжении. Осталось выполнить работы по устройству покрытия переходного типа из щебеночно-песчаной смеси и обустроить водоотведение на данном участке. К работам дорожники приступили 5 мая.

Как рассказал директор подрядной организации ООО «СтройУют» Самвел Акопян, на ремонтируемом трехкилометровом участке улицы Нагорной на сегодняшний день уже выполнено расширение проезжей части до 8 метров, рабочие приступили к устройству покрытия переходного типа и водоотведения. Работы проводятся без полного перекрытия проезжей части.

«На сегодняшний день расширение проезжей части сделано по всему участку, устранение мест пучинообразования также выполнена на 90 процентов, осталось выполнить покрытие переходного типа и обеспечить водоотвод от проезжей части. Администрацией города поставлена задача до конца мая все работы завершить», — подчеркнул Самвел Акопян.

Необходимость организации альтернативного проезда между микрорайоном и центральной частью города возникла в связи с плановым капитальным ремонтом путепровода по улице Загородной. Ремонт мостового сооружения ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В качестве одной из объездных дорог была определена улица Нагорная, на которой необходимо было выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#дороги

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Комментарии
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  • bayan-spam

    bayan-spam
    26 секунд назад

    ЕЁ нужно потом укатать в асфальт и будет всем хорошо. Очень плохо, что сады разрешили на дороге! Там теперь 1 полоса!

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