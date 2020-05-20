Сестры Хачатурян обратились к спецдокладчику ООН

Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, попросили спецдокладчика ООН по вопросам насилия в отношении женщин обратиться к российским властям с требованием не допустить их повторной травматизации во время рассмотрения уголовного дела и дальнейшего нарушения их процессуальных прав.

Как заявила ТАСС адвокат младшей из сестер Хачатурян Валентина Фролова, для этого необходимо рассматривать дела сестер только совместно и учесть, что они действовали в рамках необходимой обороны.

«Следственные органы разделили уголовное дело сестер, выделив дело Марии Хачатурян в отдельное производство, что отрицательно сказалось на правах обвиняемых. «Несмотря на то, что в рамках обоих уголовных дел расследуются одни и те же обстоятельства, Крестина и Ангелина не имеют возможности участвовать в деле Марии так же, как и Мария не имеет возможности участвовать в деле Крестины и Ангелины Хачатурян. В будущем это приведет к повторной травматизации сестер, так как им придется рассказывать об одних и тех же травмирующих событиях при рассмотрении двух уголовных дел», – сказала защитник.

Кроме того, по словам адвоката, сестры Хачатурян обратились к Симонович с утверждением, что они действовали в порядке самообороны, защищая себя от домашнего насилия.

«Хотя следствию удалось получить достаточно надежные доказательства длительного и серьезного насилия в семье, которое представляло угрозу для жизни и здоровья девочек, оно отказалось рассматривать мотив самообороны в действиях сестер», – отметила Валентина Фролова.

Сестры Хачатурян убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что больше не могли терпеть издевательств родителя. 14 июня 2019 года следствие предъявило им обвинение в окончательной редакции – убийство. СК квалифицировал деяние сестер по самой тяжелой статье – убийство по предварительному сговору. Прокуратура сочла выводы о мотивах и целях недоказанными и отказалась утвердить обвинительное заключение.

В конце января 2020 года Генпрокуратура обязала СК РФ переквалифицировать обвинения сестрам с убийства на самооборону, однако СК это делать отказался.