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сегодня, 14:44 1

Амурские налоговики смогут бесплатно выдавать электронную подпись

Амурские налоговики смогут бесплатно выдавать электронную подпись
Фото: 26-2.ru

Федеральная налоговая служба предлагает правительству запустить в 2020 году проект по созданию удостоверяющего центра для выдачи сертификатов квалифицированной электронной подписи (КЭП) юрлицам, ИП и нотариусам.

КЭП будет бесплатной. Налоговики планируют стать госмонополией в этой сфере.

Централизации выдачи КЭП давно продвигается ФНС. Оппонентом выступает Минэкономразвития с альтернативной схемой поддержания сети конкурирующих удостоверяющих центров, которые параллельно развивали бы сопутствующие бизнес-сервисы.

Как говорится в материалах по проекту, направленных ФНС в правительство, для старта работы системы потребуется изменить закон об ЭЦП, а выбор схемы онлайн-УЦ объясняется «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией». Кроме того, будут расширены способы удаленной идентификации личности заявителя при обращении в удостоверяющий центр без физического посещения.

Создание централизованной инфраструктуры удостоверяющих центров на базе центров обработки данных ФНС оценивается в 280 миллионов рублей, на развитие интерактивных сервисов службы в рамках проекта потребуется еще до 60 миллионов рублей — проект выглядит чрезвычайно недорогим, пишет газета «Коммерсант».

В УФНС России по Амурской области пояснили, что действительно, такой проект готовится. Он может быть реализован в ближайшие 2-3 года.

На сегодняшний день получить квалифицированную электронную цифровую подпись в Амурской области можно в нескольких удостоверяющих центрах. Стоимость КЭП – от 1,5 до 4,5 тысяч рублей.

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#бизнес #налоги #технологии

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  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    самозанятых прокидывают?

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