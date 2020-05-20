В Туле медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле наказали медсестру, которая пришла к пациентам в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. Девушка решила не надевать одежду, так как в костюме слишком жарко.
Инцидент произошел в инфекционном госпитале Тульской областной клинической больницы. Известно, что медсестра не рассчитывала, что форма будет просвечивать.
В местном Минздраве рассказали, что медсестре сделали замечание.
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», – цитирует РИА Новости Минздрав.
В больнице также пообещали усилить контроль за спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
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