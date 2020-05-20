В Туле медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

Фото: соцсети

В Туле наказали медсестру, которая пришла к пациентам в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. Девушка решила не надевать одежду, так как в костюме слишком жарко.

Инцидент произошел в инфекционном госпитале Тульской областной клинической больницы. Известно, что медсестра не рассчитывала, что форма будет просвечивать. В местном Минздраве рассказали, что медсестре сделали замечание. «По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», – цитирует РИА Новости Минздрав. В больнице также пообещали усилить контроль за спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

Просмотров всего: 361

#медицина

распечатать

Viktoria_V