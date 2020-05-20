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сегодня, 14:34 2

В Туле медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

В Туле медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Фото: соцсети

В Туле наказали медсестру, которая пришла к пациентам в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. Девушка решила не надевать одежду, так как в костюме слишком жарко.

Инцидент произошел в инфекционном госпитале Тульской областной клинической больницы. Известно, что медсестра не рассчитывала, что форма будет просвечивать.

В местном Минздраве рассказали, что медсестре сделали замечание.

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», – цитирует РИА Новости Минздрав.

В больнице также пообещали усилить контроль за спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

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#медицина

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • sadam_1974

    sadam_1974
    6 минут назад

    наказать нельзя поощрить

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 минута назад

    По-моему деду нравится.

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