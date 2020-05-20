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Дождь с грозой, туман: прогноз погоды в Амурской области на 21 мая

Дождь с грозой, туман: прогноз погоды в Амурской области на 21 мая
Фото: pixabay.com

21 мая в Амурской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдет кратковременный дождь, днем с грозой. Ночью местами туман.

Западный, юго-западный ветер разгонится до 3-8, с порывами до 13 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 7...12, по северу при прояснении – до плюс 5. Днем будет 19...24, по северу в дожде – 9...14 градусов выше нуля.

В Благовещенске переменная облачность, ночью без существенных осадков, во второй половине дня кратковременный дождь. Ветер подует с запада со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит 9...11, днем – 22...24 градуса тепла, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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#погода

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