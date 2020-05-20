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сегодня, 14:23 13

В Благовещенске установили вторую электрозаправочную станцию

В Благовещенске установили вторую электрозаправочную станцию
Фото: Виктор Веселов

В районе ТРЦ «Острова» в Благовещенске установлена вторая зарядная станция для электромобилей. В настоящий момент она проходит тестирование. Зарядить транспортные средства владельцы электрокаров могут бесплатно.

«В городе продолжается работа по установке электрозаправок, которую мы ведем с прошлого года. Это стало возможным благодаря тесному и продуктивному сотрудничеству администрации с компанией "РусГидро". Сейчас в Благовещенске открывается станция у ТРЦ "Острова". В перспективе электрозаправочные станции появятся у ТЦ "Флагман", а также на улице Театральной в районе Центральных электрических сетей. Мы ведём большую работу по сохранению экологии в нашем городе. И это только начало, со временем мы планируем внедрять и электрический общественный транспорт, а именно – электробусы, как это делают наши соседи в Хэйхэ», – сообщил заместитель мэра города Благовещенска Максим Ноженкин.

Также будет рассмотрена возможность установки электрозаправки в районе ТЦ «От и До». Первую станцию в Благовещенске открыли в ноябре 2019 года в районе ОКЦ.

Амурская область входит в пятерку лидеров среди регионов России по количеству электромобилей. Их число продолжает расти, сообщает пресс-служба благовещенской администрации.

«На сегодняшний день, по нашим данным, в регионе более 300 электромобилей. Только в нашем клубе Аmurleaf состоят 168 автовладельцев. У некоторых по 2 машины. Электромобили есть не только в Благовещенске, но и в Свободном, Белогорске, Зее, Тынде, Райчихинске, Среднебелой, Тамбовке, Ивановке. Поэтому новые заправки нужны. Я думаю, исходя из сложившейся практики, четыре станции вполне удовлетворят потребности того количества автомобилей, которое есть на сегодняшний день», – считает официальный представитель НКО «Электромобили Востока» Евгений Соснин.

По информации ПАО «ДЭК» – дочерней компании РусГидро – программа по развитию электротранспорта и соответствующей необходимой зарядной инфраструктуры на Дальнем Востоке реализуется в зонах обслуживания дочерней компании РусГидро – ПАО «ДЭК» и рассчитана до 2022 года. Это направление деятельности связано не только с высоким спросом со стороны автолюбителей, но и стремлением компании развивать современный и экологически чистый вид транспорта.

Первый этап уже реализуется. И в 2020 году в дополнение к уже действующим ЭЗС планируется открытие еще порядка 40 станций в зонах обслуживания ДЭК – Амурской области, Приморском и Хабаровском краях, ЕАО, Сахалине и Камчатке. В перспективе планируется соединение материковой части региона сетью ЭЗС для возможности межрегиональных поездок на электромобилях.

Для клиентов сети зарядных станций РусГидро работает интернет-сайт charge.rushydro.ru, на котором размещена подробная информация о проекте, инструкции по зарядке электромобиля, тарифы, ответы на часто задаваемые вопросы и другая полезная информация.

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#технологии #транспорт

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Чем вас, внедряльщики, троллейбусы не устраивали? Всё просрали, а сейчас, что, мода пришла на электрички?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Есть тут владельцы Лифов? Я вообще не представляю куда на нём можно поехать.

    Только по городу что ли?

  • kibitzer

    kibitzer
    1 час назад

    Я владелец Leaf.

    Куда угодно можно ПО ГОРОДУ на нем доехать.

    Как второе авто это лучшее что можно придумать.

    Я больше 2х лет на нем, все прекрасно.

    Налога нет, на расходники тартиться не надо.

    Электроэнергия за год (!!) около 4500 рублей выходит.

    Суммарно проехал 16000 км.

    Жена отлично решает все свои ежедневные потребности.

    Повторюсь, исключительно как второе авто.

    Для дальних поездок, есть второй автомобиль.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    То есть на дальние расстояние он не пригоден?

  • kibitzer

    kibitzer
    1 час назад

    Разумеется, нет.

    Что за странные вопросы?

    Если, в среднем, запас хода чуть более 100 км у первого поколения (ZEO) и второго (AZEO).

    Можно купить в кузове ZE1.

    У него значительно больше запас хода (более 250км).

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Так проще на такси по городу мотаться

  • kibitzer

    kibitzer
    1 час назад

    Вернее, будь в нашей огромной стране больше заправочных станций, то можно было бы доехать куда угодно.

    Заряжайся по пути, как на обычном авто и едь дальше.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    kibitzer

    Вернее, будь в нашей огромной стране больше заправочных станций, то можно было бы доехать куда угодно. Заряжайся по пути, как на обычном авто и едь дальше.



    В этом-то и проблема

  • kibitzer

    kibitzer
    1 час назад

    Вы посчитайте такси.

    Мне одна зарядка менее 40 рублей обходится.

    Пробег на одном заряде 80+ км.

    Бывает, раз в 3-4 заряжаю авто.

  • kibitzer

    kibitzer
    59 минут назад

    Да, Вы правы, по поводу проблемы.

    Потому, я и говорю, что ТОЛЬКО для города машина и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО как второй автомобиль.

  • Tуман

    Tуман
    55 минут назад

    kibitzer

    Вы посчитайте такси. Мне одна зарядка менее 40 рублей обходится. Пробег на одном заряде 80+ км. Бывает, раз в 3-4 заряжаю авто.



    Так автомобиль ещё и купить надо. Такси дешевле, однако

  • Myxira

    Myxira
    55 минут назад

    paravis

    Чем вас, внедряльщики, троллейбусы не устраивали? Всё просрали, а сейчас, что, мода пришла на электрички?



    Делают набережную на Зее, построят второй зейский мост. Пляж на Зее. А как туда добираться? Вот где троллейбус пригодился бы по Горького-Октябрьской.

  • Tуман

    Tуман
    54 минуты назад

    Одно понял точно - не моё...

    Спасибо

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