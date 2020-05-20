В Благовещенске установили вторую электрозаправочную станцию

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«В городе продолжается работа по установке электрозаправок, которую мы ведем с прошлого года. Это стало возможным благодаря тесному и продуктивному сотрудничеству администрации с компанией "РусГидро". Сейчас в Благовещенске открывается станция у ТРЦ "Острова". В перспективе электрозаправочные станции появятся у ТЦ "Флагман", а также на улице Театральной в районе Центральных электрических сетей. Мы ведём большую работу по сохранению экологии в нашем городе. И это только начало, со временем мы планируем внедрять и электрический общественный транспорт, а именно – электробусы, как это делают наши соседи в Хэйхэ», – сообщил заместитель мэра города Благовещенска Максим Ноженкин.

Также будет рассмотрена возможность установки электрозаправки в районе ТЦ «От и До». Первую станцию в Благовещенске открыли в ноябре 2019 года в районе ОКЦ.

Амурская область входит в пятерку лидеров среди регионов России по количеству электромобилей. Их число продолжает расти, сообщает пресс-служба благовещенской администрации.

«На сегодняшний день, по нашим данным, в регионе более 300 электромобилей. Только в нашем клубе Аmurleaf состоят 168 автовладельцев. У некоторых по 2 машины. Электромобили есть не только в Благовещенске, но и в Свободном, Белогорске, Зее, Тынде, Райчихинске, Среднебелой, Тамбовке, Ивановке. Поэтому новые заправки нужны. Я думаю, исходя из сложившейся практики, четыре станции вполне удовлетворят потребности того количества автомобилей, которое есть на сегодняшний день», – считает официальный представитель НКО «Электромобили Востока» Евгений Соснин.

По информации ПАО «ДЭК» – дочерней компании РусГидро – программа по развитию электротранспорта и соответствующей необходимой зарядной инфраструктуры на Дальнем Востоке реализуется в зонах обслуживания дочерней компании РусГидро – ПАО «ДЭК» и рассчитана до 2022 года. Это направление деятельности связано не только с высоким спросом со стороны автолюбителей, но и стремлением компании развивать современный и экологически чистый вид транспорта.

Первый этап уже реализуется. И в 2020 году в дополнение к уже действующим ЭЗС планируется открытие еще порядка 40 станций в зонах обслуживания ДЭК – Амурской области, Приморском и Хабаровском краях, ЕАО, Сахалине и Камчатке. В перспективе планируется соединение материковой части региона сетью ЭЗС для возможности межрегиональных поездок на электромобилях.

Для клиентов сети зарядных станций РусГидро работает интернет-сайт charge.rushydro.ru, на котором размещена подробная информация о проекте, инструкции по зарядке электромобиля, тарифы, ответы на часто задаваемые вопросы и другая полезная информация.