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Три природных пожара ликвидировали в Приамурье

Три природных пожара ликвидировали в Приамурье
Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области

На территории Амурской области 19-20 мая было ликвидировано три природных пожара. Еще один пожар в регионе локализован.

19 мая в Амурской области ликвидировали два природных пожара: в 10 километрах от Сосновки Тындинского района и в 11 километрах от Архары Архаринского района. Огнем было пройдено 119 гектаров. На возгораниях работали 40 сотрудников ПДПС Амурской авиабазы, лесоохраны, противопожарной службы области, а также добровольных пожарных. Угрозы населенным пунктам не было.

По состоянию на 10 часов утра 20 мая один пожар ликвидировали в Архаринском районе. Огонь в этом случае прошел 10 гектаров. На возгорании задействовали 34 сотрудников лесопожарной группировки и 4 единицы техники.

Кроме того, один пожар на площади 157 гектаров локализован в Архаринском районе. На месте происшествия работают 76 сотрудников ПДПС Амурской авиабазы, лесоохраны, противопожарной службы области, а также добровольных пожарных.

Для тушения лесных пожаров на территории Амурской области имеется резерв в количестве 61 человек ПДПС Амурской авиабазы, 287 человек лесной охраны, 43 человек Федерального резерва и 285 единиц техники, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности региона.

Также 19 мая в Приамурье 54 человека и 13 единиц техники были привлечены к тушению 10 палов сухой растительности. Все палы ликвидированы, общая площадь горения составила более 222 гектаров. Палы регистрировали в Благовещенском, Мазановском, Михайловском, Октябрьском, Селемджинском и Тамбовском районах, в городах Благовещенске и Свободном, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Крупный пал площадью 200 гектаров тушили 19 мая в Михайловском районе. Сухая трава горела в трех километрах от села Арсентьевка. В тушении был задействован пожарный пост села Михайловка.

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#пожары #природа #происшествия

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